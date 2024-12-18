Ростовчане оказались самыми осторожными при ответах на звонки с неизвестных номеров

Posted 18 декабря, 14:10
Published 18 декабря, 14:10
Modified 18 декабря, 14:12
Updated 18 декабря, 14:12
Согласно опубликованным данным, наш регион вошел в топ-10 по использованию цифровых секретарей. По мнению ростовчан, перевод звонков уменьшает количество стрессовых ситуаций и позволяет им сосредоточиться. Самой популярной функцией помощника среди жителей региона стала запись вызовов в текстовом или аудиоформате.
Эксперты определили и предпочтения поколений, которые проживают в регионе. Так, поколение Х (1967-1984) предпочитает телефонные звонки. Поколения миллениалов (1984-2000), Z (2001-2010) и альфа (после 2010), чаще выбирают общение через мессенджеры или голосовые сообщения.
Исследование также показало, что ростовчанки оказались осторожнее ростовчан. Более 31% абоненток признались, что испытывают тревогу при виде незнакомого номера. А вот среди мужского населения Ростова этот показатель составил 20%.