Ростовчане оказались самыми осторожными при ответах на звонки с неизвестных номеров

Согласно опубликованным данным, наш регион вошел в топ-10 по использованию цифровых секретарей. По мнению ростовчан, перевод звонков уменьшает количество стрессовых ситуаций и позволяет им сосредоточиться. Самой популярной функцией помощника среди жителей региона стала запись вызовов в текстовом или аудиоформате.



Эксперты определили и предпочтения поколений, которые проживают в регионе. Так, поколение Х (1967-1984) предпочитает телефонные звонки. Поколения миллениалов (1984-2000), Z (2001-2010) и альфа (после 2010), чаще выбирают общение через мессенджеры или голосовые сообщения.