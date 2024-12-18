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Posted 18 декабря, 14:10

Published 18 декабря, 14:10

Modified 18 декабря, 14:12

Updated 18 декабря, 14:12

Ростовчане оказались самыми осторожными при ответах на звонки с неизвестных номеров

Ростовчане оказались самыми осторожными при ответах на звонки с неизвестных номеров

18 декабря 2024, 14:10
Фото: пресс-служба МТС.
Жители донского региона в 2,5 раза чаще стали использовать цифровых секретарей при телефонных разговорах. По мнению экспертов МТС, которые провели исследование, причиной стала тревожность и нежелание тратить время на разговоры.

Согласно опубликованным данным, наш регион вошел в топ-10 по использованию цифровых секретарей. По мнению ростовчан, перевод звонков уменьшает количество стрессовых ситуаций и позволяет им сосредоточиться. Самой популярной функцией помощника среди жителей региона стала запись вызовов в текстовом или аудиоформате.

Эксперты определили и предпочтения поколений, которые проживают в регионе. Так, поколение Х (1967-1984) предпочитает телефонные звонки. Поколения миллениалов (1984-2000), Z (2001-2010) и альфа (после 2010), чаще выбирают общение через мессенджеры или голосовые сообщения.

Исследование также показало, что ростовчанки оказались осторожнее ростовчан. Более 31% абоненток признались, что испытывают тревогу при виде незнакомого номера. А вот среди мужского населения Ростова этот показатель составил 20%.

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