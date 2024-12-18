«Ростовский маньяк» рассказал, как выбирал жертв

Днем 15 декабря Владислав взял нож и в одном спортивном костюме и тапочках отправился к сопернику. Он вошел в подъезд вместе с подростком, который возвращался после уроков, и пытался ударить его в область шеи. Мальчик смог дать отпор и даже погнался следом за напавшим. После драки парень вышел из подъезда, а подросток вернулся к квартире.