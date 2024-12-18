«Ростовский маньяк» рассказал, как выбирал жертв

Posted 18 декабря, 10:42
Published 18 декабря, 10:42
Modified 18 декабря, 10:44
Updated 18 декабря, 10:44
По словам парня, он был знаком с 21-летней Ульяной. А когда она начала общаться со школьником, приревновал.
— Просто за девочку решил отомстить, — говорит Владислав в ролике, опубликованном в telegram-канале Don Mash.
Днем 15 декабря Владислав взял нож и в одном спортивном костюме и тапочках отправился к сопернику. Он вошел в подъезд вместе с подростком, который возвращался после уроков, и пытался ударить его в область шеи. Мальчик смог дать отпор и даже погнался следом за напавшим. После драки парень вышел из подъезда, а подросток вернулся к квартире.
Через несколько часов мужчина встретил Ульяну в ее доме. Он расправился с девушкой на лестничной площадке, ударив ее больше десятка раз ножом. Соседи пытались остановить кровотечение и вызвали медиков, но спасти Ульяну не удалось.
Владислава задержали и возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на него. По решению суда он останется в СИЗО до 17 февраля.