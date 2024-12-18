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Posted 18 декабря, 10:42

Published 18 декабря, 10:42

Modified 18 декабря, 10:44

Updated 18 декабря, 10:44

«Ростовский маньяк» рассказал, как выбирал жертв

«Ростовский маньяк» рассказал, как выбирал жертв

18 декабря 2024, 10:42
Фото: 1MI. «Ростовский маньяк» рассказал, как выбирал жертв

Обвиняемый в убийстве девушки в Ростове расправился с ней из-за ревности

Сюжет
Нападение мужчины с ножом в Ростове на девушку и подростка. Что известно?
Стало известно, зачем 26-летний Владислав К. устроил резню на Северном в Ростове и почему выбрал жертвами девушку и школьника. Об этом обвиняемый рассказал в зале суда, когда ему избирали меру пресечения 18 декабря.

По словам парня, он был знаком с 21-летней Ульяной. А когда она начала общаться со школьником, приревновал.

— Просто за девочку решил отомстить, — говорит Владислав в ролике, опубликованном в telegram-канале Don Mash.

Днем 15 декабря Владислав взял нож и в одном спортивном костюме и тапочках отправился к сопернику. Он вошел в подъезд вместе с подростком, который возвращался после уроков, и пытался ударить его в область шеи. Мальчик смог дать отпор и даже погнался следом за напавшим. После драки парень вышел из подъезда, а подросток вернулся к квартире.

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Через несколько часов мужчина встретил Ульяну в ее доме. Он расправился с девушкой на лестничной площадке, ударив ее больше десятка раз ножом. Соседи пытались остановить кровотечение и вызвали медиков, но спасти Ульяну не удалось.

Владислава задержали и возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на него. По решению суда он останется в СИЗО до 17 февраля.

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