«С детьми стояли в подъездах»: жители Таганрога рассказали о закрытых укрытиях

Posted 18 декабря, 14:35
Published 18 декабря, 14:35
Modified 18 декабря, 14:37
Updated 18 декабря, 14:37
Жительница Таганрога Ольга вспоминает, как люди побежали в укрытие — туда, куда указывали стрелки. Там, по словам собеседницы, собралось много соседей с верхних этажей дома.
«Я успела сбегать в соседний дом за мамой — ей более 80 лет. Мы спустились, но дверь в убежище так и оставалась закрытой. В итоге, попасть туда никто так и не смог», — отмечает Ольга.
По словам собеседницы, ключи от убежища были у старших домов — двух мужчин. Но они не реагировали на просьбу жителей открыть дверь.
«Они сказали, что „это не та ситуация“, чтобы спускаться и открывать дверь. Мы просили сбросить ключи с балкона. Но никакой реакции то же не последовало. В итоге все, и мамы с детьми, и люди в возрасте, стояли в подъезде и не знали куда деваться», — рассказывает Ольга.
Собеседница уточняет, что попытки дозвониться по указанному в объявлении номеру телефона управляющей компании также не увенчались успехом — на звонок никто не отвечал.
«Наш дом обслуживает УК „Профессионал“, — уточнила Ольга.
При подготовке статьи выяснилось, что дом на Циолковского, 32/2 в Таганроге обслуживает не «Профессионал», а ООО «УК „ЖКО“. И там оказались не в курсе сложившейся ситуации.
«Как это никто не отвечал на звонок? В нашу управляющую компанию тогда никто не звонил. В это время дежурила лично я, и у меня был всего один звонок с дома на Лизы Чайкиной, — подчеркнули в управляющей компании и добавили, что, возможно, люди обращались в „Профессионал“.
Здесь же заверили, что вопрос с ключами от укрытия вполне можно решить. Для этого жители должны самостоятельно обратиться в ООО «УК „ЖКО“.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Таганроге предложили установить мобильные укрытия на случай воздушной тревоги.