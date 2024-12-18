«С детьми стояли в подъездах»: жители Таганрога рассказали о закрытых укрытиях

Жители Таганрога рассказали о закрытых укрытиях во время ракетной атаки

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В редакцию RostovGazeta обратилась жительница дома на улице Циолковского в Таганроге. Она рассказала, что во время ракетной атаки, люди не могли спрятаться в укрытии потому, что оно было закрыто.