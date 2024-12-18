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Posted 18 декабря, 14:35

Published 18 декабря, 14:35

Modified 18 декабря, 14:37

Updated 18 декабря, 14:37

«С детьми стояли в подъездах»: жители Таганрога рассказали о закрытых укрытиях

«С детьми стояли в подъездах»: жители Таганрога рассказали о закрытых укрытиях

18 декабря 2024, 14:35
Фото: 1MI. «С детьми стояли в подъездах»: жители Таганрога рассказали о закрытых укрытиях

Жители Таганрога рассказали о закрытых укрытиях во время ракетной атаки

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Эксклюзив
В редакцию RostovGazeta обратилась жительница дома на улице Циолковского в Таганроге. Она рассказала, что во время ракетной атаки, люди не могли спрятаться в укрытии потому, что оно было закрыто.

Жительница Таганрога Ольга вспоминает, как люди побежали в укрытие — туда, куда указывали стрелки. Там, по словам собеседницы, собралось много соседей с верхних этажей дома.

«Я успела сбегать в соседний дом за мамой — ей более 80 лет. Мы спустились, но дверь в убежище так и оставалась закрытой. В итоге, попасть туда никто так и не смог», — отмечает Ольга.

По словам собеседницы, ключи от убежища были у старших домов — двух мужчин. Но они не реагировали на просьбу жителей открыть дверь.

«Они сказали, что „это не та ситуация“, чтобы спускаться и открывать дверь. Мы просили сбросить ключи с балкона. Но никакой реакции то же не последовало. В итоге все, и мамы с детьми, и люди в возрасте, стояли в подъезде и не знали куда деваться», — рассказывает Ольга.
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По словам собеседницы, ключи от убежища были у старших домов — двух мужчин.По словам собеседницы, ключи от убежища были у старших домов — двух мужчин.
По словам собеседницы, ключи от убежища были у старших домов — двух мужчин.. Фото: 33.mchs.gov.ru

Собеседница уточняет, что попытки дозвониться по указанному в объявлении номеру телефона управляющей компании также не увенчались успехом — на звонок никто не отвечал.

«Наш дом обслуживает УК „Профессионал“, — уточнила Ольга.

При подготовке статьи выяснилось, что дом на Циолковского, 32/2 в Таганроге обслуживает не «Профессионал», а ООО «УК „ЖКО“. И там оказались не в курсе сложившейся ситуации.

«Как это никто не отвечал на звонок? В нашу управляющую компанию тогда никто не звонил. В это время дежурила лично я, и у меня был всего один звонок с дома на Лизы Чайкиной, — подчеркнули в управляющей компании и добавили, что, возможно, люди обращались в „Профессионал“.

Здесь же заверили, что вопрос с ключами от укрытия вполне можно решить. Для этого жители должны самостоятельно обратиться в ООО «УК „ЖКО“.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Таганроге предложили установить мобильные укрытия на случай воздушной тревоги.

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