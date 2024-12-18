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Posted 18 декабря, 11:47

Published 18 декабря, 11:47

Modified 18 декабря, 11:49

Updated 18 декабря, 11:49

Ростов лишился старых чешских трамваев

С маршрутов Ростова-на-Дону убрали старые чехословацкие трамваи

18 декабря 2024, 11:47
Фото: Artem Svetlov/cc by 2.0/flickr.com. Ростов лишился старых чешских трамваев
В Ростове сняли с эксплуатации старые чехословацкие трамваи фирмы Tatra T6B5SU. Информация об этом появилась на портале «Ростовский городской транспорт».

Сообщается, что данное решение было принято из-за проблем с поставками запчастей из-за границы. Причиной стали также вложения в новые трамваи КТМ-19.

В последние годы на маршрутах Ростова появлялись поочередно семь трамваев фирмы Tatra. В 2023 жители города видели их на улице Максима Горького. А иногда, с начала 2024 года, трамваи и вовсе не выезжали на маршрут.

В связи с тем, что часть из них не эксплуатируются, в некоторые дни на линию выходит менее двух десятков вагонов из 31.

Также отмечается, что в Таганроге продолжает работать улучшенный вагон Tatra T3SU, который был передан из Москвы. В данный момент его используют для экскурсий.

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Ранее сообщалось, что в Таганроге водитель трамвая сбил пожилую женщину.

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