С маршрутов Ростова-на-Дону убрали старые чехословацкие трамваи

Posted 18 декабря, 11:47
Published 18 декабря, 11:47
Modified 18 декабря, 11:49
Updated 18 декабря, 11:49
Сообщается, что данное решение было принято из-за проблем с поставками запчастей из-за границы. Причиной стали также вложения в новые трамваи КТМ-19.
В последние годы на маршрутах Ростова появлялись поочередно семь трамваев фирмы Tatra. В 2023 жители города видели их на улице Максима Горького. А иногда, с начала 2024 года, трамваи и вовсе не выезжали на маршрут.
В связи с тем, что часть из них не эксплуатируются, в некоторые дни на линию выходит менее двух десятков вагонов из 31.
Также отмечается, что в Таганроге продолжает работать улучшенный вагон Tatra T3SU, который был передан из Москвы. В данный момент его используют для экскурсий.