Сильнейшая метель накрыла трассы в Ростовской области

Posted 18 декабря, 19:37
Published 18 декабря, 19:37
Modified 18 декабря, 19:39
Updated 18 декабря, 19:39
Одно из видео появилось в telegram-канала «Это Ростов новости». На кадрах видно, как безостановочно работают дворники на лобовом стекле машины. Прямо в него с бешеной скоростью летят крупные ледяные снежинки.
По словам автора поста, такая погода была вечером 18 декабря где-то под Ростовом. В комментариях добавили, что аналогичная ситуация сейчас и в Усть-Донецком районе. Вероятно, именно там и проезжал тот, кто снял видеоролик.
Те муниципалитеты, которые находятся южнее, не могут похвастаться зимней погодой.
— В Шахтах дождь, — пишут в комментариях местные жители. — В Калитве тоже.
— В Покровском пока легкий снежок, — добавляют другие.
— А меня чуть не сдуло, пока домой шел, — делятся третьи.
Ранее стало известно, когда потеплеет в Ростовской области.