rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 декабря, 19:37

Published 18 декабря, 19:37

Modified 18 декабря, 19:39

Updated 18 декабря, 19:39

Сильнейшая метель накрыла трассы в Ростовской области

Сильнейшая метель накрыла трассы в Ростовской области

18 декабря 2024, 19:37
Фото: 1MI.
В Ростовской области бушует сильнейшая метель. Кадры непогоды очевидцы публикуют в соцсетях.

Одно из видео появилось в telegram-канала «Это Ростов новости». На кадрах видно, как безостановочно работают дворники на лобовом стекле машины. Прямо в него с бешеной скоростью летят крупные ледяные снежинки.

По словам автора поста, такая погода была вечером 18 декабря где-то под Ростовом. В комментариях добавили, что аналогичная ситуация сейчас и в Усть-Донецком районе. Вероятно, именно там и проезжал тот, кто снял видеоролик.

Видео: тг Это Ростов новости. Сильная метель бушует в Ростовской области
Снежный шторм надвигается на Ростовскую область
Узнать подробнее

Те муниципалитеты, которые находятся южнее, не могут похвастаться зимней погодой.

— В Шахтах дождь, — пишут в комментариях местные жители. — В Калитве тоже.
— В Покровском пока легкий снежок, — добавляют другие.
— А меня чуть не сдуло, пока домой шел, — делятся третьи.

Ранее стало известно, когда потеплеет в Ростовской области.

Читайте также:
На борьбу с последствиями снегопада в Ростове-на-Дону брошены силы 700 дворниковДыхание арктического циклона: фото и видео заснеженного Ростова-на-Дону 13 декабряСильный снегопад начался в Ростовской области
#Евгения Волкова#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Шахты#Погода#Снегопад#Усть-Донецкий район#Калитва#Покровское#Дворники
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика