Т2 и ВТБ запустили вклад с повышенной ставкой для пользователей подписки MiXX

«Наша флагманская мультиподписка MiXX непрерывно обогащается самыми актуальными и интересными предложениями благодаря партнерствам с сильнейшими игроками из разных отраслей. Банковский сегмент ранее не был интегрирован в MiXX, поэтому для нас особенно важен этот этап сотрудничества с банком ВТБ. Одна из ключевых задач стратегического партнерства — модернизация продуктовых решений бизнеса. Совместный сервис „ВТБ-Вклад MiXX“ более чем соответствует этой задаче. Он выводит на новый уровень не только сам продукт, но и задает тренд на рынке мультиподписок в целом. Мы уверены, что синергия банковского и телеком-сегментов поспособствует созданию уникальных и максимально полезных решений для клиентов».