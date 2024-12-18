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Posted 18 декабря, 18:27

Published 18 декабря, 18:27

Modified 18 декабря, 18:29

Updated 18 декабря, 18:29

Работа системы ПФО

Террористической назвали в Минобороны атаку беспилотников в Ростовской области

18 декабря 2024, 18:27
Фото: Минобороны РФ. Работа системы ПФО
Два беспилотных летательных аппарата были сбиты в Ростовской области вечером 18 декабря, сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, вражеские беспилотники пытались нанести удар по объектам инфраструктуры в Ростовской области. Регион был атакован при помощи ударных БПЛА с 19.10 до 19.30 мск. В общей сложности военные при помощи систем противовоздушной обороны уничтожили два аппарата.

В ведомстве традиционно назвали атаку «террористической».

Несколькими часами ранее враг атаковал город Каменск-Шахтинский десятью ракетами. Военные отразили атаку, сбив снаряды, но обломки повредили одну частную постройку, спровоцировали пожар в другом жилом доме и побили стекла в третьем домовладении. Часть снаряда упала во дворе жилого дома, место оцепили.

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#Ростов-на-Дону#Ростовская область#СВО#Атака ВСУ#Атака БПЛА#Министерство обороны#Террористическая атака#Происшествия
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