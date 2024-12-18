Террористической назвали в Минобороны атаку беспилотников в Ростовской области

По информации ведомства, вражеские беспилотники пытались нанести удар по объектам инфраструктуры в Ростовской области. Регион был атакован при помощи ударных БПЛА с 19.10 до 19.30 мск. В общей сложности военные при помощи систем противовоздушной обороны уничтожили два аппарата.