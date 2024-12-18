Террористической назвали в Минобороны атаку беспилотников в Ростовской области

Posted 18 декабря, 18:27
Published 18 декабря, 18:27
Modified 18 декабря, 18:29
Updated 18 декабря, 18:29
По информации ведомства, вражеские беспилотники пытались нанести удар по объектам инфраструктуры в Ростовской области. Регион был атакован при помощи ударных БПЛА с 19.10 до 19.30 мск. В общей сложности военные при помощи систем противовоздушной обороны уничтожили два аппарата.
В ведомстве традиционно назвали атаку «террористической».
Несколькими часами ранее враг атаковал город Каменск-Шахтинский десятью ракетами. Военные отразили атаку, сбив снаряды, но обломки повредили одну частную постройку, спровоцировали пожар в другом жилом доме и побили стекла в третьем домовладении. Часть снаряда упала во дворе жилого дома, место оцепили.