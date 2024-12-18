Трое подростков подожгли электровоз с зерном в Ростове-на-Дону

Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции, задержали злоумышленников и отвезли в участок. Во время допроса подростки сознались, что хотели подзаработать. За совершение преступления им обещали выплатить 150 тысяч рублей. Куратор говорил, что переведет средства на электронный кошелек.