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Posted 18 декабря, 14:11

Published 18 декабря, 14:11

Modified 18 декабря, 14:13

Updated 18 декабря, 14:13

Трое подростков подожгли электровоз с зерном в Ростове ради 150 тысяч рублей

Трое подростков подожгли электровоз с зерном в Ростове-на-Дону

18 декабря 2024, 14:11
Фото: МВД Ростовской области. Трое подростков подожгли электровоз с зерном в Ростове ради 150 тысяч рублей
В Ростове-на-Дону трое подростков проникли на станцию Ростов-Товарный и подожгли электровоз поезда с зерном. За злодеяние украинские кураторы обещали заплатить ребятам 150 тысяч рублей, информирует пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Инцидент произошел вечером 14 декабря на станции Ростов-Товарный в донской столице. Подростки — 15, 16 и 17 лет проникли на территорию раздельного пункта железной дороги и подожгли кабину электровоза состава, который перевозил зерно.

Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции, задержали злоумышленников и отвезли в участок. Во время допроса подростки сознались, что хотели подзаработать. За совершение преступления им обещали выплатить 150 тысяч рублей. Куратор говорил, что переведет средства на электронный кошелек.

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Ранее юноши за 40 тысяч рублей от террористов устроили поджог на станции в Ростовской области.

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