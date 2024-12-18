Трое подростков подожгли электровоз с зерном в Ростове-на-Дону

Posted 18 декабря, 14:11
Published 18 декабря, 14:11
Modified 18 декабря, 14:13
Updated 18 декабря, 14:13
Инцидент произошел вечером 14 декабря на станции Ростов-Товарный в донской столице. Подростки — 15, 16 и 17 лет проникли на территорию раздельного пункта железной дороги и подожгли кабину электровоза состава, который перевозил зерно.
Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции, задержали злоумышленников и отвезли в участок. Во время допроса подростки сознались, что хотели подзаработать. За совершение преступления им обещали выплатить 150 тысяч рублей. Куратор говорил, что переведет средства на электронный кошелек.
Следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ. Максимальное наказание предполагает лишение свободы на срок до 20 лет.
Ранее юноши за 40 тысяч рублей от террористов устроили поджог на станции в Ростовской области.