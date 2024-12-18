Удар по Ростовской области нанесли десятью ракетами

В результате ракетного удара больше всего пострадал хутор Малая Каменка. Там загорелся жилой дом на улице Первомайской, разбились окна здания по улице Речной и пострадал двор частного дома по улице Карла Маркса. К счастью, среди людей ни раненных, ни погибших нет.