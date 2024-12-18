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Posted 18 декабря, 15:26

Published 18 декабря, 15:26

Modified 18 декабря, 15:28

Updated 18 декабря, 15:28

Удар по Ростовской области нанесли десятью ракетами

Удар по Ростовской области нанесли десятью ракетами

18 декабря 2024, 15:26
Фото: Минобороны России. Удар по Ростовской области нанесли десятью ракетами
Днем 18 декабря Ростовская области подверглась атаке десяти ракет, информирует врио губернатора региона Юрий Слюсарь в личном телеграм-канале.

Удар противника пришелся по Каменскому району Ростовской области. Всего системы ПВО обезвредили 10 ракет. Несмотря на то, что снаряды удалось ликвидировать, их обломки нанесли некоторые повреждения на земле.

В результате ракетного удара больше всего пострадал хутор Малая Каменка. Там загорелся жилой дом на улице Первомайской, разбились окна здания по улице Речной и пострадал двор частного дома по улице Карла Маркса. К счастью, среди людей ни раненных, ни погибших нет.

Врио губернатора Слюсарь сообщил о сбитых ракетах в Каменске-Шахтинском
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До этого RostovGazeta рассказала о том, что жители Каменска пожаловались на закрытые убежища и отсутствие воя сирен во время атаки.

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