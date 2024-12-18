Удар по Ростовской области нанесли десятью ракетами

Posted 18 декабря, 15:26
Published 18 декабря, 15:26
Modified 18 декабря, 15:28
Updated 18 декабря, 15:28
Удар противника пришелся по Каменскому району Ростовской области. Всего системы ПВО обезвредили 10 ракет. Несмотря на то, что снаряды удалось ликвидировать, их обломки нанесли некоторые повреждения на земле.
В результате ракетного удара больше всего пострадал хутор Малая Каменка. Там загорелся жилой дом на улице Первомайской, разбились окна здания по улице Речной и пострадал двор частного дома по улице Карла Маркса. К счастью, среди людей ни раненных, ни погибших нет.
До этого RostovGazeta рассказала о том, что жители Каменска пожаловались на закрытые убежища и отсутствие воя сирен во время атаки.