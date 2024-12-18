Улицу оцепили в хуторе под Каменском после ракетной атаки

В результате ракетной атаки пострадали объекты инфраструктуры на трех улицах хутора Малая Каменка. Так, обломок снаряда попал в жилой дом по улице Первомайской, после чего там начался пожар. Также части ракет побили остекление здания на улице Речной. Во дворе домовладения по улице Карла Маркса обнаружен еще один фрагмент ракеты. Место оцеплено.