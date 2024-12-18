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Posted 18 декабря, 16:14

Published 18 декабря, 16:14

Modified 18 декабря, 16:16

Updated 18 декабря, 16:16

Место разрушений оцепили в Ростовской области после ракетной атаки

Улицу оцепили в хуторе под Каменском после ракетной атаки

18 декабря 2024, 16:14
Фото: МЧС России по Ростовской области. Место разрушений оцепили в Ростовской области после ракетной атаки
В Каменском районе Ростовской области пришлось оцепить место повреждений после атаки 10 ракет. Об этом рассказал врио губернатора Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

Напомним, что около 16.30 мск в Ростовской области произошла воздушная атака. ВСУ направили в сторону Каменского района 10 ракет. Все летательные объекты удалось сбить при помощи системы противовоздушной обороны.

В результате ракетной атаки пострадали объекты инфраструктуры на трех улицах хутора Малая Каменка. Так, обломок снаряда попал в жилой дом по улице Первомайской, после чего там начался пожар. Также части ракет побили остекление здания на улице Речной. Во дворе домовладения по улице Карла Маркса обнаружен еще один фрагмент ракеты. Место оцеплено.

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Отметим, что погибших и пострадавших после атаки не обнаружено. Информация о разрушениях еще уточняется.

Ранее RostovGazeta подробнее рассказала о том, что жилой дом загорелся во время ракетной атаки под Каменском.

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