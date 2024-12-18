Уровень воды в Дону достиг неблагоприятной отметки из-за штормового ветра

Posted 18 декабря, 09:08
Published 18 декабря, 09:08
Modified 18 декабря, 09:10
Updated 18 декабря, 09:10
По данным на 17 ноября, на участке от Азова до Аксая вода поднялась на 100, а местами даже на 112 сантиметров. При этом максимальный уровень воды оказался выше неблагоприятных отметок на 13-31 сантиметр.
В районе Ростова-на-Дону уровень воды в Дону оставался в пределах неблагоприятной отметки. Специалисты уточнили, что в ближайшие сутки повышения уровня воды не ожидается. Очевидно, ветер начнет стихать, а река постепенно опустится до привычных отметок.
Ранее стало известно, что еще случилось в регионе из-за ветра: десятки упавших деревьев, столбов, оборванные провода и частичное отключение света почти по всему региону.
Подробнее о том, когда прекратится сильный ветер, читайте в материале RostovGazeta.