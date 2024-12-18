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Posted 18 декабря, 09:08

Published 18 декабря, 09:08

Modified 18 декабря, 09:10

Updated 18 декабря, 09:10

Уровень воды в Дону достиг неблагоприятной отметки из-за штормового ветра

Уровень воды в Дону достиг неблагоприятной отметки из-за штормового ветра

18 декабря 2024, 09:08
Фото: 23.mchs.gov.ru. иллюстрация. Уровень воды в Дону достиг неблагоприятной отметки из-за штормового ветра
В устье реке Дон зафиксировали повышения уровня воды до неблагоприятной отметки, сообщает Северо-Кавказское УГМС. Он увеличился из-за сильного порывистого ветра, который бушует в Ростовской области уже несколько дней.

По данным на 17 ноября, на участке от Азова до Аксая вода поднялась на 100, а местами даже на 112 сантиметров. При этом максимальный уровень воды оказался выше неблагоприятных отметок на 13-31 сантиметр.

В районе Ростова-на-Дону уровень воды в Дону оставался в пределах неблагоприятной отметки. Специалисты уточнили, что в ближайшие сутки повышения уровня воды не ожидается. Очевидно, ветер начнет стихать, а река постепенно опустится до привычных отметок.

Стало известно, когда в Ростове-на-Дону стихнет ветер и потеплеет
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Ранее стало известно, что еще случилось в регионе из-за ветра: десятки упавших деревьев, столбов, оборванные провода и частичное отключение света почти по всему региону.

Подробнее о том, когда прекратится сильный ветер, читайте в материале RostovGazeta.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Азов#Аксай#Ветер#Дон#Повышение уровня воды#Северо-Кавказское УГМС
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