В «Атомайз» рассказали, на какие картины выпустили новые токены

«Атомайз» выпускала арт-токены в формате ГЦП (гибридных цифровых прав) в 2023 году. Тогда «Интеррос» Владимира Потанина совместно с Государственным Эрмитажем токенизировал классические произведения школы Рафаэля XVI в. «Венера и Адонис», «Венера и Амур на дельфинах», «Венера, вынимающая занозу». Токены работали на платформе «Атомайз». Выпуск данных ЦФА на произведения искусства стал полностью легальным — в соответствии с законом о цифровых финансовых активах. Первые арт-токены уже закончились, а вырученные с них деньги пошли на реставрацию картины Кранаха Старшего «Венера и Амур», которая тоже будет токенизирована. Средства с токенизации данного произведения будут направлены на реставрацию уникальных предметов убранства и китайского зеркала Екатерины II.