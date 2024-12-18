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Posted 18 декабря, 16:30

Published 18 декабря, 16:30

Modified 18 декабря, 16:30

Updated 18 декабря, 16:30

В «Атомайз» рассказали, на какие картины выпустили новые токены

В «Атомайз» рассказали, на какие картины выпустили новые токены

18 декабря 2024, 16:30
Фото: 1MI.
18 декабря «Атомайз» совместно с Т-Банком объявил о запуске смарт-активов, которые представляют собой новое направление инвестиционных инструментов на базе технологии блокчейн.

Сделки по ним автоматизированы при помощи смарт-контрактов. Это поможет создавать новые продукты, такие как арт-токены.

Благодаря арт-токенам инвесторы получают цифровые права на доход от продажи картин современных художников. Эмитент — галерея Sistema Gallery — берет на себя организацию показов и продажу произведений искусства. Об этом сообщает агентство РБК.

«Атомайз» выпускала арт-токены в формате ГЦП (гибридных цифровых прав) в 2023 году. Тогда «Интеррос» Владимира Потанина совместно с Государственным Эрмитажем токенизировал классические произведения школы Рафаэля XVI в. «Венера и Адонис», «Венера и Амур на дельфинах», «Венера, вынимающая занозу». Токены работали на платформе «Атомайз». Выпуск данных ЦФА на произведения искусства стал полностью легальным — в соответствии с законом о цифровых финансовых активах. Первые арт-токены уже закончились, а вырученные с них деньги пошли на реставрацию картины Кранаха Старшего «Венера и Амур», которая тоже будет токенизирована. Средства с токенизации данного произведения будут направлены на реставрацию уникальных предметов убранства и китайского зеркала Екатерины II.

Анастасия Волкова, руководитель Sistema Gallery, отметила, что в современном мире искусство не только часть декора, но и полноценный инвестиционный актив. По её словам, цифровые финансовые активы, связанные с произведениями искусства, открывают новые горизонты для инвесторов.

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