В МинЖКХ не знают, сколько мусорных баков не хватает Ростовской области

Для решения этой проблемы в областное МинЖКХ были направлены заявки на предоставление еще семи тысяч контейнерных площадок и более 15 тысяч мусорных жбанов. Однако сколько контейнеров не хватает Ростовской области, достоверно неизвестно ни коммунальщикам, ни компаниям-операторам.