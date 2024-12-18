В МинЖКХ не знают, сколько мусорных баков не хватает Ростовской области

Posted 18 декабря, 14:47
Published 18 декабря, 14:47
Modified 18 декабря, 14:49
Updated 18 декабря, 14:49
При обсуждении вопросов в сфере обращения с отходами в Ростовской области регоператоры и главы муниципалитетов пришли к единому выводу — в регионе размещено недостаточное количество мусорных баков.
Для решения этой проблемы в областное МинЖКХ были направлены заявки на предоставление еще семи тысяч контейнерных площадок и более 15 тысяч мусорных жбанов. Однако сколько контейнеров не хватает Ростовской области, достоверно неизвестно ни коммунальщикам, ни компаниям-операторам.
По мнению врио губернатора Юрия Слюсаря, начинать работу по созданию эффективной системы обращения с отходами надо с определения реальной потребности в емкостях и точках сбора мусора. Глава региона поручил начать именно с этого.
«Самый простой и понятный путь, то, что дает эффект в короткий промежуток времени, так называемые „низкие плоды“, это увеличить количество контейнеров. Это даст возможность улучшить состояние контейнерных площадок, — уточнил Юрий Слюсарь.
Ранее стало известно, что утилизация отходов обойдется Ростовводоканалу в 37 миллионов рублей.