В Москве наградили победителей национальной экспертной премии в области туризма

Posted 18 декабря, 20:31
Published 18 декабря, 20:31
Modified 18 декабря, 20:31
Updated 18 декабря, 20:31
Жюри выбрало самые значимые успехи в сфере туристического бизнеса, путешествий и гостеприимства на уровне российских регионов, пишет autopanorama.ru.
Москву назвали лучшей в категории «Место, регион, курорт». Наряду с этим воплощенную в столице инициативу по запуску 3-го и 4-го Московских центральных диаметров оценили выше остальных кандидатов в категории «Инфраструктура». Из числа субъектов РФ особо выделили Республику Алтай, которая стала «Лучшим департаментом туризма».
В номинации «Гастрономия» рестораны курорта Манжерок и проект «Арктическая кухня» набрали равное количество голосов жюри, поэтому вместе стали победителями. При этом курорт Манжерок удостоился награды еще и в категории «Гостеприимство».
В категории «Культурная программа» жюри выбрало лучшим мультиформатный музыкальный фестиваль «Дикая мята» в Тульской области. Определена и «Туристическая персона года» — речь идет об авторе и руководителе федерального проекта «Гастрономическая карта России», кураторе Дома российской кухни на ВДНХ Екатерине Шаповаловой.
«Лучшим автомобилем для путешествий» в этом году стал кроссовер китайского производства Exeed RX.
Победителями в рамках спецпроекта «Протестировано Discovery» названы цифровой туристический сервис для планирования путешествий RUSSPASS, некоммерческая организация «Туристский информационный центр» Самарской области, китайский Foton Tunland (пикап года), а также Tiggo 8 Pro Max (внедорожник года), который в настоящее время можно считать одной из наиболее дорогих моделей Chery на отечественном авторынке.
Национальная экспертная премия в области туризма и гостеприимства GOLD STARS Discovery проводится с текущего года. Программа данной премии включает пять приоритетных номинаций — «Место, регион, курорт», «Инфраструктура», «Гастрономия», «Гостеприимство», «Культурная программа», а также три спецноминации — «Туристическая персона года», «Лучший департамент туризма», «Лучший автомобиль для путешествий».
Место председателя жюри, состоявшего из 30 экспертов в сфере туризма, гастрономии и путешествий, занял телеведущий Михаил Кожухов.