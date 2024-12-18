В Москве наградили победителей национальной экспертной премии в области туризма

Победителями в рамках спецпроекта «Протестировано Discovery» названы цифровой туристический сервис для планирования путешествий RUSSPASS, некоммерческая организация «Туристский информационный центр» Самарской области, китайский Foton Tunland (пикап года), а также Tiggo 8 Pro Max (внедорожник года), который в настоящее время можно считать одной из наиболее дорогих моделей Chery на отечественном авторынке.