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Posted 18 декабря, 12:10

Published 18 декабря, 12:10

Modified 18 декабря, 12:10

Updated 18 декабря, 12:10

В Ростове мужчина погиб под колесами товарного поезда

В Ростове мужчина погиб под колесами товарного поезда

18 декабря 2024, 12:10
Фото: Unsplash/ Nikita Kachanovsky. В Ростове мужчина погиб под колесами товарного поезда
Транспортные полицейские выясняют детали инцидента, в ходе которого товарный поезд насмерть сбил человека, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

18 декабря в Ростовское управление МВД на транспорте поступило сообщение о том, что на перегоне «Зоологический сад — Ростов Товарный» человек попал под колеса пассажирского поезда.

Сообщается, что инцидент произошел из-за нарушения правил безопасности на железнодорожных путях. Выяснилось, что погибшим является 49-летний мужчина из донской столицы. В данный момент выясняются все детали случившегося.

Транспортная полиция уточнила, что железная дорога — это опасная зона. Переходить ее нужно исключительно в разрешенных местах и только убедившись, что нет приближающегося состава.

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Ранее сообщалось о том, что на железнодорожной станции Ростов-Товарный загорелся локомотив.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Железная дорога#Безопасность#Ростов#МВД России#Происшествия
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