В Ростове мужчина погиб под колесами товарного поезда

Posted 18 декабря, 12:10
Published 18 декабря, 12:10
Modified 18 декабря, 12:10
Updated 18 декабря, 12:10
18 декабря в Ростовское управление МВД на транспорте поступило сообщение о том, что на перегоне «Зоологический сад — Ростов Товарный» человек попал под колеса пассажирского поезда.
Сообщается, что инцидент произошел из-за нарушения правил безопасности на железнодорожных путях. Выяснилось, что погибшим является 49-летний мужчина из донской столицы. В данный момент выясняются все детали случившегося.
Транспортная полиция уточнила, что железная дорога — это опасная зона. Переходить ее нужно исключительно в разрешенных местах и только убедившись, что нет приближающегося состава.