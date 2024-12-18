В Ростове покупатели массово потеряли интерес к вторичному жилью

Posted 18 декабря, 12:30
Published 18 декабря, 12:30
Modified 18 декабря, 12:30
Updated 18 декабря, 12:30
В декабре 2024 года средняя цена квадратного метра вторичной недвижимости в Ростове-на-Дону составила 113 тысяч рублей, что на 0,3% больше, чем в прошлом месяце. За год стоимость за квадрат выросла на 7,6%. Количество предложений при этом увеличилось почти на 10 процентов.
Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в декабре достигла более пяти миллионов рублей, увеличившись на 2,8% за год. Усредненная площадь жилья составила 48 квадратов.
В целом, в большинстве крупных городов России предложение на вторичном рынке сократилось, а цены находятся в стагнации. Это повлияло на динамику стоимости. Так, средний рост цены за квадрат составил примерно 6%, а это — ниже уровня инфляции. Более того, наблюдается снижение интереса к вторичному жилью из-за повышения ключевой ставки до 16%.
«В совокупности факторы говорят о временном снижении интереса россиян к рынку вторичного жилья. Это связано с ростом уровня ключевой ставки, который начался в прошлом году», — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости.