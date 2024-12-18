В Ростове покупатели массово потеряли интерес к вторичному жилью

В декабре 2024 года средняя цена квадратного метра вторичной недвижимости в Ростове-на-Дону составила 113 тысяч рублей, что на 0,3% больше, чем в прошлом месяце. За год стоимость за квадрат выросла на 7,6%. Количество предложений при этом увеличилось почти на 10 процентов.