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Posted 18 декабря, 12:30

Published 18 декабря, 12:30

Modified 18 декабря, 12:30

Updated 18 декабря, 12:30

Стоимость квадратного метра вторичного жилья в Ростове выросла до 113 тысяч рублей

В Ростове покупатели массово потеряли интерес к вторичному жилью

18 декабря 2024, 12:30
Фото: Ignat Kushanrev/Unsplash. Стоимость квадратного метра вторичного жилья в Ростове выросла до 113 тысяч рублей

Стоимость квадратного метра на «вторичке» в Ростове выросла до 113 тысяч руб

В декабре 2024 года в Ростове выросли цены на вторичное жилье, а его количество — увеличилось. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Недвижимость».

В декабре 2024 года средняя цена квадратного метра вторичной недвижимости в Ростове-на-Дону составила 113 тысяч рублей, что на 0,3% больше, чем в прошлом месяце. За год стоимость за квадрат выросла на 7,6%. Количество предложений при этом увеличилось почти на 10 процентов.

Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в декабре достигла более пяти миллионов рублей, увеличившись на 2,8% за год. Усредненная площадь жилья составила 48 квадратов.

В целом, в большинстве крупных городов России предложение на вторичном рынке сократилось, а цены находятся в стагнации. Это повлияло на динамику стоимости. Так, средний рост цены за квадрат составил примерно 6%, а это — ниже уровня инфляции. Более того, наблюдается снижение интереса к вторичному жилью из-за повышения ключевой ставки до 16%.

«В совокупности факторы говорят о временном снижении интереса россиян к рынку вторичного жилья. Это связано с ростом уровня ключевой ставки, который начался в прошлом году», — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости.

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Ранее стало известно, как в Ростове обстоят дела с ценами на первичную недвижимость.

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