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Posted 18 декабря, 08:11

Published 18 декабря, 08:11

Modified 18 декабря, 08:13

Updated 18 декабря, 08:13

В Ростовской области оштрафовали главу города и депутата из-за подлога

В Ростовской области осуждены глава города и депутат за служебный подлог

18 декабря 2024, 08:11
Фото: kprf-don.ru. В Ростовской области оштрафовали главу города и депутата из-за подлога
В Миллеровском районе Ростовской области главу городского поселения Виталия Абакумова и депутата Василия Кугута осудили за служебный подлог. Об этом сообщает пресс-служба Миллеровского районного суда региона.

Суд признал Абакумова и Кугута виновными и назначил каждому из них штраф в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, им запретили занимать должности в органах местной власти на протяжении года.

Однако из-за того, что они некоторое время находились под стражей, в итоге обоим смягчили наказание: теперь они должны выплатить на 100 тысяч рублей меньше.

Напомним, что в отношении виновных возбудили уголовные дела о служебном подлоге. Абакумова суд отправил под домашний арест. Эта же мера пресечения выбрана для Виталия Кугута.

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Ранее Ростовская область в один день лишилась сразу двух министров.

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