В Ростовской области осуждены глава города и депутат за служебный подлог

Posted 18 декабря, 08:11
Published 18 декабря, 08:11
Modified 18 декабря, 08:13
Updated 18 декабря, 08:13
Суд признал Абакумова и Кугута виновными и назначил каждому из них штраф в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, им запретили занимать должности в органах местной власти на протяжении года.
Однако из-за того, что они некоторое время находились под стражей, в итоге обоим смягчили наказание: теперь они должны выплатить на 100 тысяч рублей меньше.
Напомним, что в отношении виновных возбудили уголовные дела о служебном подлоге. Абакумова суд отправил под домашний арест. Эта же мера пресечения выбрана для Виталия Кугута.