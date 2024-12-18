В ТПП России состоялась встреча предпринимателей с Максимом Решетниковым

По словам министра экономического развития России, правительство продолжает активно работать над устранением преград, которые мешают выводу российской продукции на международные рынки. Министерство внимательно следит за действующими ограничениями и ведет переговоры с партнерами для их снятия. В этом году ведомству удалось существенно облегчить условия для российских поставщиков, отменив свыше 30 торговых норм. В частности, российские экспортеры арматурного проката и катанки больше не платят защитные пошлины в Узбекистане, сохранены возможности по поставкам горячекатаного проката в Турцию, а также обеспечены права российских компаний на адаптацию к новым стандартам технического регулирования в Азербайджане и Индии. Кроме того, удалось восстановить пошлину на ввоз комплектующих для автомобильного производства во Вьетнам.