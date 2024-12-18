В ТПП России состоялась встреча предпринимателей с Максимом Решетниковым

Posted 18 декабря, 08:47
Published 18 декабря, 08:47
Modified 18 декабря, 08:47
Updated 18 декабря, 08:47
Участники встречи акцентировали внимание на роли деловых советов и зарубежной инфраструктуры ТПП.
На сегодняшний день интересы членов Торгово-промышленной палаты РФ за границей в том или ином виде представлены в 31 государстве, сообщает gorod55.ru. Предпринимателей особенно волнуют вопросы, касающиеся расчетов, межбанковских транзакций и страхования грузов.
Вице-президент ТПП России Владимир Падалко отметил, что деловые советы играют важную роль дополнительного административного ресурса для защиты интересов бизнесменов за границей. Наиболее активно эта деятельность развита в странах СНГ и Европейского Союза, где товарооборот превысил 100 миллиардов рублей, и созданы мощные деловые советы.
Максим Решетников также подчеркнул значимость экспорта, на который сейчас приходится четверть валового внутреннего продукта страны. Экспорт может обеспечить до 10% экономического роста РФ в ближайшие три года.
По словам министра экономического развития России, правительство продолжает активно работать над устранением преград, которые мешают выводу российской продукции на международные рынки. Министерство внимательно следит за действующими ограничениями и ведет переговоры с партнерами для их снятия. В этом году ведомству удалось существенно облегчить условия для российских поставщиков, отменив свыше 30 торговых норм. В частности, российские экспортеры арматурного проката и катанки больше не платят защитные пошлины в Узбекистане, сохранены возможности по поставкам горячекатаного проката в Турцию, а также обеспечены права российских компаний на адаптацию к новым стандартам технического регулирования в Азербайджане и Индии. Кроме того, удалось восстановить пошлину на ввоз комплектующих для автомобильного производства во Вьетнам.
В настоящее время активно функционирует 76 деловых советов для содействия сотрудничеству с различными странами. Эти советы поддерживают обширную членскую сеть торгово-промышленной палаты, численность которой составляет 54 тысячи участников из бизнес-сообщества.
Владимир Падалко подчеркнул, что все участники работают в области внешнеэкономической деятельности, и их представители играют ключевую роль. Ни одна из общественных или некоммерческих организаций не располагает такой развитой сетью. Торгово-промышленная палата создавала её на протяжении многих лет. В настоящее время имеются зарубежные торгово-промышленные палаты, с которыми заключены договорные отношения, и ТПП РФ всегда обращается за содействием, независимо от их расположения или типа взаимодействия. Связь между различными торгово-промышленными палатами никогда не обрывается.
Максим Решетников отметил, что активное развитие инвестиционного сотрудничества наблюдается с Турцией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией. Также с Бразилией устанавливаются связи в сферах науки, технологий и образования.