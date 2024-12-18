«Весь город в черном дыму»: как жители Ростовской области пережили ракетную атаку

Posted 18 декабря, 14:23
Published 18 декабря, 14:23
Modified 18 декабря, 14:25
Updated 18 декабря, 14:25
Грохот от взрывов при падении сбитых ракет слышали в радиусе 50 километров. В Шахтах горожане заявили, что никогда еще не было таких громких взрывов.
— Бахало очень сильно, — За два года, что тут живу, так слышно было впервые, — признался один из подписчиков врио губернатора Ростовской области в telegram.
— В Новошахтинске очень было слышно и страшно, — подтвердил еще кто-то. — Весь город в черном дыму.
— В Донецке у меня стены, стекла задрожали. Думала, стены сложатся, — добавила женщина.
— На моих глазах было, просто жесть. ПВО работают четко, но все равно страшно, — поделился еще один подписчик.
— Вокруг куча обломков, — рассказали жители Каменска. — В районе Малой Каменки дом загорелся.
— Почему нет системы оповещения в Каменске? — возмутились в очередной раз горожане.
— Было оповещение от МЧС вместо сирен, — ответили другие.
— Зачем сирены, если бежать некуда, — иронично отметили третьи.
По словам жителей разных городов и районов, адреса убежищ, которые добавили в общий список, либо закрыты, либо непригодны для того, чтобы в них находиться.
— Ужасное состояние убежищ в Красном Сулине. Просим разобраться с этим, — написали в комментариях жители. То же самое говорят и люди из Новошахтинска, Белой Калитвы, Донецка, Шахт и других.