«Весь город в черном дыму»: как жители Ростовской области пережили ракетную атаку

Жители Ростовской области рассказали, как пережили ракетную атаку 18 декабря

Днем 18 декабря Ростовская область оказалась под прицелом ракет. Три из них удалось сбить в воздухе, одна попала в хозпостройку. В соцсетях местные жители рассказали, как они пережили атаку.