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Posted 18 декабря, 14:23

Published 18 декабря, 14:23

Modified 18 декабря, 14:25

Updated 18 декабря, 14:25

«Думала, стены сложатся»: как жители Ростовской области пережили ракетный удар

«Весь город в черном дыму»: как жители Ростовской области пережили ракетную атаку

18 декабря 2024, 14:23
Фото: rostovgazeta.ru. «Думала, стены сложатся»: как жители Ростовской области пережили ракетный удар

Жители Ростовской области рассказали, как пережили ракетную атаку 18 декабря

Днем 18 декабря Ростовская область оказалась под прицелом ракет. Три из них удалось сбить в воздухе, одна попала в хозпостройку. В соцсетях местные жители рассказали, как они пережили атаку.

Грохот от взрывов при падении сбитых ракет слышали в радиусе 50 километров. В Шахтах горожане заявили, что никогда еще не было таких громких взрывов.

— Бахало очень сильно, — За два года, что тут живу, так слышно было впервые, — признался один из подписчиков врио губернатора Ростовской области в telegram.
— В Новошахтинске очень было слышно и страшно, — подтвердил еще кто-то. — Весь город в черном дыму.
— В Донецке у меня стены, стекла задрожали. Думала, стены сложатся, — добавила женщина.
— На моих глазах было, просто жесть. ПВО работают четко, но все равно страшно, — поделился еще один подписчик.
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— Вокруг куча обломков, — рассказали жители Каменска. — В районе Малой Каменки дом загорелся.
— Почему нет системы оповещения в Каменске? — возмутились в очередной раз горожане.
— Было оповещение от МЧС вместо сирен, — ответили другие.
— Зачем сирены, если бежать некуда, — иронично отметили третьи.

По словам жителей разных городов и районов, адреса убежищ, которые добавили в общий список, либо закрыты, либо непригодны для того, чтобы в них находиться.

— Ужасное состояние убежищ в Красном Сулине. Просим разобраться с этим, — написали в комментариях жители. То же самое говорят и люди из Новошахтинска, Белой Калитвы, Донецка, Шахт и других.
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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ПВО#ЧП#Система ПВО#Сбитая ракета
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