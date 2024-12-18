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Posted 18 декабря, 14:19

Published 18 декабря, 14:19

Modified 18 декабря, 14:21

Updated 18 декабря, 14:21

Врио губернатора Слюсарь сообщил о налете четырех ракет на Ростовскую область

Врио губернатора Слюсарь сообщил о сбитых ракетах в Каменске-Шахтинском

18 декабря 2024, 14:19
Фото: mil.ru. Врио губернатора Слюсарь сообщил о налете четырех ракет на Ростовскую область
Днем 18 декабря ВСУ попытались атаковать Ростовскую область четырьмя ракетами, информирует врио губернатора Юрий Слюсарь в личном телеграм-канале.

Напомним, что около 16.30 мск жители Ростовской области услышали пугающие хлопки в небе. Через небольшой промежуток времени люди заметили инверсионные следы. Они были видны из разных уголков региона.

В 16.48 мск Юрий Слюсарь рассказал, что в регионе произошла воздушная атака. Всего противник направил в сторону Ростовской области четыре ракеты. Три их них были сбиты недалеко от Каменска, а еще одна попала в хозяйственную постройку.

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Добавим, что по предварительным данным, пострадавших нет. Детали инцидента еще уточняются.

Ранее Юрий Слюсарь сообщил о последствиях ракетной атаки на Ростовскую область.

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