Врио губернатора Слюсарь сообщил о сбитых ракетах в Каменске-Шахтинском

В 16.48 мск Юрий Слюсарь рассказал, что в регионе произошла воздушная атака. Всего противник направил в сторону Ростовской области четыре ракеты. Три их них были сбиты недалеко от Каменска, а еще одна попала в хозяйственную постройку.