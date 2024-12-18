Врио губернатора Слюсарь сообщил о сбитых ракетах в Каменске-Шахтинском

Posted 18 декабря, 14:19
Published 18 декабря, 14:19
Modified 18 декабря, 14:21
Updated 18 декабря, 14:21
Напомним, что около 16.30 мск жители Ростовской области услышали пугающие хлопки в небе. Через небольшой промежуток времени люди заметили инверсионные следы. Они были видны из разных уголков региона.
В 16.48 мск Юрий Слюсарь рассказал, что в регионе произошла воздушная атака. Всего противник направил в сторону Ростовской области четыре ракеты. Три их них были сбиты недалеко от Каменска, а еще одна попала в хозяйственную постройку.
Добавим, что по предварительным данным, пострадавших нет. Детали инцидента еще уточняются.
Ранее Юрий Слюсарь сообщил о последствиях ракетной атаки на Ростовскую область.