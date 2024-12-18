«Я аж подскочил!»: 18 декабря сирена завыла на Северном в Ростове

Posted 18 декабря, 10:18
Published 18 декабря, 10:18
Modified 18 декабря, 10:20
Updated 18 декабря, 10:20
Кадры местных жителей появились в telegram-канале «Это Ростов новости». В комментариях выяснилось, что звук слышно не везде. Некоторые люди, находившиеся на Северном в тот момент, даже не заметили сигнала тревоги.
— На «Квадро» вообще ни звука не слышала, хотя даже телевизор не включен, — пишет одна из горожанок.
Другие же, вероятно, оказались ближе к источнику звука. Как и автор ролика, в котором сирену слышно очень хорошо.
— Это очень громко. Я аж подскочил! — делится ростовчанин.
Некоторые заметили, что вчера сирены включали несколько раз на улицах Ленина и Нансена. Власти предупреждали население о проверках системы оповещения, в ходе которых их могут включать. Сирены могут звучать в любой момент с 12 декабря.