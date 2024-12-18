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Posted 18 декабря, 10:18

Published 18 декабря, 10:18

Modified 18 декабря, 10:20

Updated 18 декабря, 10:20

«Я аж подскочил!»: 18 декабря сирена завыла на Северном в Ростове

«Я аж подскочил!»: 18 декабря сирена завыла на Северном в Ростове

18 декабря 2024, 10:18
Фото: Unsplash. «Я аж подскочил!»: 18 декабря сирена завыла на Северном в Ростове

Сирена завыла на Северном в Ростове 18 декабря

В Ростове на Северном раздался сигнал тревоги. Сирену включили 18 декабря. Работу системы оповещения о ЧС горожане сняли на камеру.

Кадры местных жителей появились в telegram-канале «Это Ростов новости». В комментариях выяснилось, что звук слышно не везде. Некоторые люди, находившиеся на Северном в тот момент, даже не заметили сигнала тревоги.

— На «Квадро» вообще ни звука не слышала, хотя даже телевизор не включен, — пишет одна из горожанок.
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Другие же, вероятно, оказались ближе к источнику звука. Как и автор ролика, в котором сирену слышно очень хорошо.

— Это очень громко. Я аж подскочил! — делится ростовчанин.

Некоторые заметили, что вчера сирены включали несколько раз на улицах Ленина и Нансена. Власти предупреждали население о проверках системы оповещения, в ходе которых их могут включать. Сирены могут звучать в любой момент с 12 декабря.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ЧС#Оповещение#Тревога#Ростов#Аварийная ситуация#Северный#Сигнал тревоги
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