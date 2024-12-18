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Posted 18 декабря, 07:03

Published 18 декабря, 07:03

Modified 18 декабря, 07:28

Updated 18 декабря, 07:28

Яндекс Лавка запустила доставку товаров из аптек в Ростове-на-Дону

Яндекс Лавка запустила доставку товаров из аптек в Ростове-на-Дону

18 декабря 2024, 07:03
Фото: Пресс-служба Яндекс Лавки.
Реклама. ООО «Яндекс.Лавка». erid: LjN8KRsTL
Ростовчане теперь могут заказать на дом аптечные товары в сервисе с доставкой от 15 минут. Чтобы уложиться в обещанное время, фармацевт передаст заказ из аптеки курьеру вне очереди.

Схема доставки реализована так: курьер по пути к клиенту забирает заказ из ближайшей к даркстору аптеки, что особенно ценно в ситуациях, когда лекарства необходимы срочно, например при первых симптомах простуды.

Ассортимент Лавки включает более трех тысяч наименований из аптек сети «Вита» — это безрецептурные препараты, медицинские принадлежности и приборы. В каталоге можно найти средства от простуды и гриппа, витамины, тонометры, ингаляторы и многое другое.

К заказу из аптеки также предлагается добавить продукты и готовую еду — и получить всё в одном заказе. По данным из Москвы и Санкт-Петербурга, 85% клиентов, заказывающих в Лавке лекарства, добавляют к ним готовую еду и продукты.

Фото: Пресс-служба Яндекс Лавки

Доставка из аптеки-партнёра обойдется немного дороже, чем обычно, — в среднем на 40 рублей. Итоговая стоимость будет зависеть от содержимого корзины, спроса и других факторов. Курьер получит дополнительную плату за такой заказ.

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