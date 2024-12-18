Яндекс Лавка запустила доставку товаров из аптек в Ростове-на-Дону

Posted 18 декабря, 07:03
Published 18 декабря, 07:03
Modified 18 декабря, 07:28
Updated 18 декабря, 07:28
Схема доставки реализована так: курьер по пути к клиенту забирает заказ из ближайшей к даркстору аптеки, что особенно ценно в ситуациях, когда лекарства необходимы срочно, например при первых симптомах простуды.
Ассортимент Лавки включает более трех тысяч наименований из аптек сети «Вита» — это безрецептурные препараты, медицинские принадлежности и приборы. В каталоге можно найти средства от простуды и гриппа, витамины, тонометры, ингаляторы и многое другое.
К заказу из аптеки также предлагается добавить продукты и готовую еду — и получить всё в одном заказе. По данным из Москвы и Санкт-Петербурга, 85% клиентов, заказывающих в Лавке лекарства, добавляют к ним готовую еду и продукты.
Доставка из аптеки-партнёра обойдется немного дороже, чем обычно, — в среднем на 40 рублей. Итоговая стоимость будет зависеть от содержимого корзины, спроса и других факторов. Курьер получит дополнительную плату за такой заказ.