Юрий Слюсарь сообщил о последствиях ракетной атаки на Ростовскую область

Posted 18 декабря, 13:57
Published 18 декабря, 13:57
Modified 18 декабря, 14:17
Updated 18 декабря, 14:17
По словам главы региона, воздушные цели перехватили в районе города Каменска-Шахтинского. В небе были четыре ракеты, три из которых удалось сбить. Одна попала в хозпостройку.
По информации в соцсетях, грохот слышали не только в Каменске, но и в Белой Калитве, Новошахтинске, Гуково, Красном Сулине и других населенных пунктах, расположенных в радиусе порядка 50 километров.
По предварительным данным, ЧП обошлось без пострадавших. Однако то, что не было жертв, не утешило местных жителей. Многие остались недовольны тем, что их не предупреждают об опасности.
— Когда будет работать оповещение о ЧС? — возмущаются в комментариях подписчики.