rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 декабря, 13:57

Published 18 декабря, 13:57

Modified 18 декабря, 14:17

Updated 18 декабря, 14:17

Юрий Слюсарь сообщил о последствиях ракетной атаки на Ростовскую область

Юрий Слюсарь сообщил о последствиях ракетной атаки на Ростовскую область

18 декабря 2024, 13:57
Фото: mil.ru. Юрий Слюсарь сообщил о последствиях ракетной атаки на Ростовскую область
В Ростовской области 18 декабря отразили ракетный удар. О последствиях атаки врио губернатора Юрий Слюсарь рассказал в своем telegram-канале.

По словам главы региона, воздушные цели перехватили в районе города Каменска-Шахтинского. В небе были четыре ракеты, три из которых удалось сбить. Одна попала в хозпостройку.

По информации в соцсетях, грохот слышали не только в Каменске, но и в Белой Калитве, Новошахтинске, Гуково, Красном Сулине и других населенных пунктах, расположенных в радиусе порядка 50 километров.

Тема дня: по Таганрогу впервые ударили ракетами ATACMS, есть пострадавшие
Узнать подробнее

По предварительным данным, ЧП обошлось без пострадавших. Однако то, что не было жертв, не утешило местных жителей. Многие остались недовольны тем, что их не предупреждают об опасности.

— Когда будет работать оповещение о ЧС? — возмущаются в комментариях подписчики.
Читайте также:
«Волна ударила по окнам»: жители Ростовской области рассказали, как услышали БПЛАВрио губернатора Слюсарь сообщил об атаке беспилотников на Ростовскую областьДва беспилотника атаковали Таганрог и Каменск-Шахтинский ночью 28 ноября
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Каменск-Шахтинский#Губернатор#Telegram#Последствия#Ракетная атака#Юрий Слюсарь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика