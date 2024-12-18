Завершилась выставка портретов и конкурс мобильной фотографии HONOR Eurasia PortrAIts

Регионы и их жители позволили фотографам проекта привезти уникальные снимки и рассказать истории об удивительных профессиях и ремеслах. Так, в Калининграде живет один из самых известных в мире уличных стеклодувов, в Дагестане есть женщина-оружейник, которая кует клинки, а один из риштанских мастеров научился работать с керамикой на спор — и в итоге это стало делом его жизни. В каждом регионе фотографы посетили двух или даже трех героев, так что на сайте проекта еще много интересных историй о приморской ферме гребешков, загадочном дуэте из Узбекистана, кастомизаторе мотоциклов «Урал», художнике по камню, резчике по дереву.