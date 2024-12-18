Завершилась выставка портретов и конкурс мобильной фотографии HONOR Eurasia PortrAIts

Posted 18 декабря, 14:12
Published 18 декабря, 14:12
Modified 18 декабря, 14:13
Updated 18 декабря, 14:13
Герои HONOR Eurasia PortrAIts
В съемках проекта HONOR Eurasia PortrAIts приняли участие знаменитые фотографы: Олег Зотов, Алексей Сулима, Кася Паласатка. Они посетили 10 регионов и стран Евразии, рассказывая через камеру смартфона вдохновляющие визуальные истории о людях, которые сохраняют традиции, ремесла, культурное наследие и уникальные профессии.
«Фотопроект „Eurasia PortrAIts“ рассказал об удивительных мастерах России и ближнего зарубежья и стал не просто фотовыставкой, а приобрел художественное, эмоциональное, туристическое и социальное значение. Я горжусь, что удалось стать частью этого проекта и привезти истории о невероятных людях нашего региона» — комментирует Олег Зотов.
Регионы и их жители позволили фотографам проекта привезти уникальные снимки и рассказать истории об удивительных профессиях и ремеслах. Так, в Калининграде живет один из самых известных в мире уличных стеклодувов, в Дагестане есть женщина-оружейник, которая кует клинки, а один из риштанских мастеров научился работать с керамикой на спор — и в итоге это стало делом его жизни. В каждом регионе фотографы посетили двух или даже трех героев, так что на сайте проекта еще много интересных историй о приморской ферме гребешков, загадочном дуэте из Узбекистана, кастомизаторе мотоциклов «Урал», художнике по камню, резчике по дереву.
Конкурс HONOR Eurasia PortrAIts
Все желающие могли дополнить галерею HONOR Eurasia PortrAIts собственными снимками и принять участие в конкурсе мобильной фотографии с номинациями: Heritage Portrait с черно-белыми снимками и рассказами о героях на снимках, Classic Portrait для демонстрации искусства классического портрета и Lifestyle Portrait с повседневными портретами без жанровых ограничений.
В номинации Heritage Portrait победил снимок итальянского мастера Джузеппе, который посвятил жизнь ремонту инструментов и мебели. Лучшим классическим портретом стала работа «Бабушка Саша» с рассказом фотографа о героине, которой уже исполнилось 88 лет, ребенком она встретила войну, однако несмотря на все тяготы, смогла сохранить жизнерадостности, теплоту и любовь к близким. Лучший в категории Lifestyle Portrait — яркий и эмоциональный снимок семейной пары на кухне.
Оценивали снимки и выбирали победителей профессиональное жюри: фотографы проекта, а также Иван Оноприенко из международного модельного агентства A.B.A GROUP и преподаватель Британской высшей школы дизайна Анастасия Корото. Победители в каждой номинации получили смартфоны HONOR 200 | 200 Pro и подарки от партнеров конкурса.