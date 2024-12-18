Завод беспилотников запустят под Ростовом за 750 млн рублей

Posted 18 декабря, 06:56
Published 18 декабря, 06:56
Modified 18 декабря, 06:58
Updated 18 декабря, 06:58
Сообщается, что проект будет курировать министерство промышленности и энергетики региона. Инициатором выступает компания «Робоавиа». Проект планируют осуществлять до 2025 года.
Общий объем инвестиций составил более 752 миллионов рублей. На производстве будет создано более двух сотен рабочих мест, а средняя зарплата составит 75 тысяч рублей.
Известно, что в данный момент уже получено положительное заключение госэкспертизы на проектную документацию, куплены земельные участки, а также подписаны договоры на подключение к газу и электроснабжению.