rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 декабря, 06:56

Published 18 декабря, 06:56

Modified 18 декабря, 06:58

Updated 18 декабря, 06:58

В Ростовской области начнут производство БПЛА

Завод беспилотников запустят под Ростовом за 750 млн рублей

18 декабря 2024, 06:56
Фото: mil.ru. В Ростовской области начнут производство БПЛА
17 декабря, в Новочеркасске прошло заседание Совета по инвестициям при губернаторе Ростовской области. Ключевой темой стало дополнение перечня «Губернаторской сотни» новыми проектами. Информация об одном из них, производстве БПЛА в регионе, появилась на сайте правительства Ростовской области.

Сообщается, что проект будет курировать министерство промышленности и энергетики региона. Инициатором выступает компания «Робоавиа». Проект планируют осуществлять до 2025 года.

Общий объем инвестиций составил более 752 миллионов рублей. На производстве будет создано более двух сотен рабочих мест, а средняя зарплата составит 75 тысяч рублей.

Известно, что в данный момент уже получено положительное заключение госэкспертизы на проектную документацию, куплены земельные участки, а также подписаны договоры на подключение к газу и электроснабжению.

На строительство объездной дороги Новочеркасска потратят 7 миллиардов рублей
Узнать подробнее

Еще одной темой на заседании стало строительство объездной дороги Новочеркасска.

Читайте также:
На строительство объездной дороги Новочеркасска потратят 7 миллиардов рублейОколо 64% новостроек в Ростовской области остались непроданнымиНазваны самые высокооплачиваемые рабочие специальности в Ростовской области
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новочеркасск#Строительство#Газ#Инвестиции#Губернатор#Производство#Рабочие#Электроснабжение#Энергетика#Земельные участки#Робоавиа
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика