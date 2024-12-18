Жилой дом загорелся во время ракетной атаки под Каменском

Днем 18 декабря в Каменском районе Ростовской области произошла воздушная атака с использованием 10 ракет. Снаряды удалось ликвидировать, но падение их фрагментов вызвало ряд разрушений. Так, часть ракеты попала в жилой дом, расположенный по улице Первомайской хутора Малая Каменка. Здание моментально загорелось. На борьбу с пламенем брошены силы спасателей.