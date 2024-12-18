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Posted 18 декабря, 15:11

Published 18 декабря, 15:11

Modified 18 декабря, 15:13

Updated 18 декабря, 15:13

Жилой дом загорелся при ракетной атаке в Ростовской области

Жилой дом загорелся во время ракетной атаки под Каменском

18 декабря 2024, 15:11
Фото: 75.mchs.gov.ru. Жилой дом загорелся при ракетной атаке в Ростовской области
В Ростовской области системы противовоздушной обороны отразили атаку 10 ракет. Однако осколки снарядов попали в жилой дом, из-за чего он и вспыхнул, информирует врио губернатора Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

Днем 18 декабря в Каменском районе Ростовской области произошла воздушная атака с использованием 10 ракет. Снаряды удалось ликвидировать, но падение их фрагментов вызвало ряд разрушений. Так, часть ракеты попала в жилой дом, расположенный по улице Первомайской хутора Малая Каменка. Здание моментально загорелось. На борьбу с пламенем брошены силы спасателей.

Юрий Слюсарь сообщил о последствиях ракетной атаки на Ростовскую область
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Кроме того, пострадало остекление дома на улице Речной, а еще один фрагмент ракеты приземлился до двор частного дома на улице Карла Маркса. Место падения оцеплено.

Добавим, что среди населения погибших и пострадавших нет.

Ранее жители Таганрога рассказали о закрытых укрытиях при опасной обстановке в городе.

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