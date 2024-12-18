Жители Каменска насчитали 15 взрывов во время ракетной атаки

Posted 18 декабря, 16:17
Published 18 декабря, 16:17
Modified 18 декабря, 16:19
Updated 18 декабря, 16:19
— Мы считали, было 15 взрывов, — рассказал RostovGazeta один из местных жителей. — Очень сильно бабахало.
Помимо жителей Каменска, мощный грохот услышали и в других населенных пунктах. Например, в Донецке, Новошахтинске, Шахтах, Гуково, Красном Сулине, Белой Калитве. Судя по этим городам, радиус распространения звука от взрывов превысил 50 километров.
Несмотря на звуки взрывов и последствия атаки, сирены в Каменске и ближайших к нему городах не сработали. Более того, местные жители пожаловались главе региона в комментариях, что даже сигнал тревоги не помог бы — по их словам, убежища находятся в ужасном состоянии.
Напомним, что враг атаковал Ростовскую область 18 декабря десятью ракетами. Одна попала в хозяйственную постройку в районе Каменска-Шахтинского. Также обломки спровоцировали пожар в жилом доме. По словам горожан, на улицах разбросаны обломки.