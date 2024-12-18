Жители Каменска насчитали 15 взрывов во время ракетной атаки

Несмотря на звуки взрывов и последствия атаки, сирены в Каменске и ближайших к нему городах не сработали. Более того, местные жители пожаловались главе региона в комментариях, что даже сигнал тревоги не помог бы — по их словам, убежища находятся в ужасном состоянии.