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Posted 18 декабря, 16:17

Published 18 декабря, 16:17

Modified 18 декабря, 16:19

Updated 18 декабря, 16:19

Жители Каменска насчитали 15 взрывов во время ракетной атаки

Жители Каменска насчитали 15 взрывов во время ракетной атаки

18 декабря 2024, 16:17
Фото: rostovgazeta.ru. Жители Каменска насчитали 15 взрывов во время ракетной атаки
Во время ракетной атаки на Ростовскую область местные жители услышали порядка 15 оглушительных взрывов. Грохот раздался в районе города Каменска-Шахтинского 18 декабря.
— Мы считали, было 15 взрывов, — рассказал RostovGazeta один из местных жителей. — Очень сильно бабахало.

Помимо жителей Каменска, мощный грохот услышали и в других населенных пунктах. Например, в Донецке, Новошахтинске, Шахтах, Гуково, Красном Сулине, Белой Калитве. Судя по этим городам, радиус распространения звука от взрывов превысил 50 километров.

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Несмотря на звуки взрывов и последствия атаки, сирены в Каменске и ближайших к нему городах не сработали. Более того, местные жители пожаловались главе региона в комментариях, что даже сигнал тревоги не помог бы — по их словам, убежища находятся в ужасном состоянии.

Напомним, что враг атаковал Ростовскую область 18 декабря десятью ракетами. Одна попала в хозяйственную постройку в районе Каменска-Шахтинского. Также обломки спровоцировали пожар в жилом доме. По словам горожан, на улицах разбросаны обломки.

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