Жители Каменска жалуются на закрытые убежища и отсутствие воя сирен во время атаки

О ракетной атаке жителям Ростовской области стало известно из СМИ и соцсетей. Их возмутило то, что в регионе до сих пор не налажена работа систем экстренного оповещения населения. Большинство дончан утверждает, что во время опасности сирены молчали, а убежища были закрыты: «Даже систему оповещения не включают, хотя толку с нее, все равно не слышно».