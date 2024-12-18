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Posted 18 декабря, 14:55

Published 18 декабря, 14:55

Modified 18 декабря, 14:57

Updated 18 декабря, 14:57

Дончане пожаловались на молчание сирен и отсутствие укрытий при ракетной атаке

Жители Каменска жалуются на закрытые убежища и отсутствие воя сирен во время атаки

18 декабря 2024, 14:55
Фото: rostovgazeta.ru. Дончане пожаловались на молчание сирен и отсутствие укрытий при ракетной атаке
Украинские военные попытались атаковать Ростовскую область при помощи десяти ракет. Однако одни жители городов сообщают, что не слышали звуковых сигналов об опасности, а другие о закрытых на замок убежищах. Об этом они рассказали в телеграм-канале врио губернатора Слюсаря.

Напомним, что днем 18 декабря Ростовскую область атаковали десятью ракетами, которые были сбиты в районе Каменска-Шахтинского.

О ракетной атаке жителям Ростовской области стало известно из СМИ и соцсетей. Их возмутило то, что в регионе до сих пор не налажена работа систем экстренного оповещения населения. Большинство дончан утверждает, что во время опасности сирены молчали, а убежища были закрыты: «Даже систему оповещения не включают, хотя толку с нее, все равно не слышно».

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«А что с оповещением? Мы как должны узнавать об опасности? Или по факту прилета? Не было оповещения от МЧС, смс тоже тишина», — пишет пользователь.

«Новошахтинск! Ни оповещений, ни сирен, ни укрытий! Бабахнуло над головой и спрятаться негде», — добавил подписчик.

При этом жители Северного в Ростове и Военведа заявили, что слышали в это время тревожные сирены.

Ранее врио губернатора Слюсарь сообщил о сбитых ракетах в Каменске-Шахтинском.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Сирена#Убежища#Система оповещения#Ракетная атака#Происшествия#Юрий Слюсарь
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