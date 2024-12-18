Жители Каменска жалуются на закрытые убежища и отсутствие воя сирен во время атаки

Posted 18 декабря, 14:55
Published 18 декабря, 14:55
Modified 18 декабря, 14:57
Updated 18 декабря, 14:57
Напомним, что днем 18 декабря Ростовскую область атаковали десятью ракетами, которые были сбиты в районе Каменска-Шахтинского.
О ракетной атаке жителям Ростовской области стало известно из СМИ и соцсетей. Их возмутило то, что в регионе до сих пор не налажена работа систем экстренного оповещения населения. Большинство дончан утверждает, что во время опасности сирены молчали, а убежища были закрыты: «Даже систему оповещения не включают, хотя толку с нее, все равно не слышно».
«А что с оповещением? Мы как должны узнавать об опасности? Или по факту прилета? Не было оповещения от МЧС, смс тоже тишина», — пишет пользователь.
«Новошахтинск! Ни оповещений, ни сирен, ни укрытий! Бабахнуло над головой и спрятаться негде», — добавил подписчик.
При этом жители Северного в Ростове и Военведа заявили, что слышали в это время тревожные сирены.
Ранее врио губернатора Слюсарь сообщил о сбитых ракетах в Каменске-Шахтинском.