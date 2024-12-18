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Posted 18 декабря, 05:53

Published 18 декабря, 05:53

Modified 18 декабря, 05:55

Updated 18 декабря, 05:55

Жители Ростова сообщают о жутком ночном грохоте

Жители Ростова сообщают о жутком ночном грохоте. Звук попал на уличную камеру

18 декабря 2024, 05:53
Фото: Изображение Midjourney. Жители Ростова сообщают о жутком ночном грохоте

Жители Ростова сообщают о жутком ночном грохоте

В ночь на 18 декабря в Ростове раздался страшный грохот. Звуки, похожие на взрыв, попали на запись уличной видеокамеры. Ролик опубликовал tekegram-канал «Это Ростов новости».

На видео слышно, как четыре раза подряд звучит раскатистый грохот. Гремит, судя по кадрам, сильно, но сирены сигнализации у машин не сработали, как это часто бывает при отражении атаки беспилотников.

— На Северном тоже слышно было только что, — около 2.30 мск заявили подписчики в комментариях. — и в Азовском районе.
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Видео: Изображение Midjourney.
— Как будто лист железа отвалился и от ветра бахает, — предположили другие. — Ветер сильный.
— Рядом с Александровкой и на Сельмаше тишина, — заявили третьи.

Официальных комментариев о страшных звуках нет.

Ранее на похожий грохот ростовчане жаловались 13 декабря.

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#Евгения Волкова#Видео#Ростов#Экстренные ситуации#Звук#Происшествия
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