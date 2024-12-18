Жители Ростова сообщают о жутком ночном грохоте. Звук попал на уличную камеру

Posted 18 декабря, 05:53
Published 18 декабря, 05:53
Modified 18 декабря, 05:55
Updated 18 декабря, 05:55
На видео слышно, как четыре раза подряд звучит раскатистый грохот. Гремит, судя по кадрам, сильно, но сирены сигнализации у машин не сработали, как это часто бывает при отражении атаки беспилотников.
— На Северном тоже слышно было только что, — около 2.30 мск заявили подписчики в комментариях. — и в Азовском районе.
— Как будто лист железа отвалился и от ветра бахает, — предположили другие. — Ветер сильный.
— Рядом с Александровкой и на Сельмаше тишина, — заявили третьи.
Официальных комментариев о страшных звуках нет.
Ранее на похожий грохот ростовчане жаловались 13 декабря.