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Posted 18 декабря, 20:45

Published 18 декабря, 20:45

Modified 18 декабря, 20:47

Updated 18 декабря, 20:47

Жители Ростовской области сообщают о ночных взрывах над Таганрогом

Жители Ростовской области сообщают о ночных взрывах над Таганрогом

18 декабря 2024, 20:45
Фото: Изображение Midjourney. Жители Ростовской области сообщают о ночных взрывах над Таганрогом
В Ростовской области местные жители снова услышали череду громких звуков, похожих на взрыв. Мощный грохот раздался около 23.00 мск 18 декабря.

Страшный звук записали на камеру. Там можно услышать оглушительный раскатистый грохот, который доносится из-за окна. По словам горожан, «бабахи» заметили в Мясниковском районе, на Западном и Чкаловском в Ростове, в Аксае и Азове. В Новочеркасске заявили, что пока все тихо.

— Достали уже! Прямо над моим домом летают! — пишет один из местных жителей в комментариях к видео в telegram-канале «Это Ростов новости». — Уже восемь взрывов было.
Видео: тг Это Ростов новости. Жители Ростовской области сообщают о ночных взрывах над Таганрогом
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— Около 23.00 сработала сирена, но длилась недолго, буквально две секунды, — добавляет другой человек.

Меньше суток назад над Каменском сбили три ракеты. Еще одна попала в хозпостройку. В хуторе Малая Каменка загорелся жилой дом, а часть зданий осталась без стекол в окнах после ЧП. Жители Ростовской области предполагают, что на Дону снова работает ПВО, отражая атаку противника.

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