Жители Ростовской области сообщают о ночных взрывах над Таганрогом

Страшный звук записали на камеру. Там можно услышать оглушительный раскатистый грохот, который доносится из-за окна. По словам горожан, «бабахи» заметили в Мясниковском районе, на Западном и Чкаловском в Ростове, в Аксае и Азове. В Новочеркасске заявили, что пока все тихо.