Жители Ростовской области сообщают о ночных взрывах над Таганрогом

Posted 18 декабря, 20:45
Published 18 декабря, 20:45
Modified 18 декабря, 20:47
Updated 18 декабря, 20:47
Страшный звук записали на камеру. Там можно услышать оглушительный раскатистый грохот, который доносится из-за окна. По словам горожан, «бабахи» заметили в Мясниковском районе, на Западном и Чкаловском в Ростове, в Аксае и Азове. В Новочеркасске заявили, что пока все тихо.
— Достали уже! Прямо над моим домом летают! — пишет один из местных жителей в комментариях к видео в telegram-канале «Это Ростов новости». — Уже восемь взрывов было.
— Около 23.00 сработала сирена, но длилась недолго, буквально две секунды, — добавляет другой человек.
Меньше суток назад над Каменском сбили три ракеты. Еще одна попала в хозпостройку. В хуторе Малая Каменка загорелся жилой дом, а часть зданий осталась без стекол в окнах после ЧП. Жители Ростовской области предполагают, что на Дону снова работает ПВО, отражая атаку противника.