Золотые фламинго и пачки денег: что еще нашли у полковника МВД в Ростове после ареста

Posted 18 декабря, 19:29
Published 18 декабря, 19:29
Modified 18 декабря, 19:31
Updated 18 декабря, 19:31
По информации «Комсомольской правды», высокопоставленному правоохранителю принадлежал просторный дом, где есть две кухонные зоны. Одна с мангалом, а другая — классическая, с духовкой и прочей бытовой техникой.
В коттедже есть бассейн приличных размеров, вдоль которого стоят ротанговые кресла, диван, а таже надувной золотистый фламинго и матрас в форме краба.
Из оружия у полковника было 11 разных винтовок, целые ящики с патронами к ним и арбалет. Правоохранитель любит охоту и коллекционирует оружие.
Больше всего силовиков удивил гараж. В шинах, сообщает СМИ, был спрятан сейф с наличными, уложенными стопками долларов.
Как сообщала RostovGazeta, Сергея Глазырина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Якобы борец с коррупцией провел проверку в рамках своей работы, чтобы склонить хозяйствующий субъект и включить его в контрагенты определенных организаций. Предположительно, последние принадлежали его близким знакомым.
В Ленинском районном суде Ростова полицейскому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Если его вину докажут, ему может грозить до 10 лет реального срока.