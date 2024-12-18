Золотые фламинго и пачки денег: что еще нашли у полковника МВД в Ростове после ареста

Как сообщала RostovGazeta, Сергея Глазырина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Якобы борец с коррупцией провел проверку в рамках своей работы, чтобы склонить хозяйствующий субъект и включить его в контрагенты определенных организаций. Предположительно, последние принадлежали его близким знакомым.