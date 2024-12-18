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Posted 18 декабря, 19:29

Published 18 декабря, 19:29

Modified 18 декабря, 19:31

Updated 18 декабря, 19:31

Обыски прошли у арестованного полковника МВД в Ростовской области

Золотые фламинго и пачки денег: что еще нашли у полковника МВД в Ростове после ареста

18 декабря 2024, 19:29
Фото: Изображение Midjourney. Обыски прошли у арестованного полковника МВД в Ростовской области

Обыски прошли у арестованного полковника МВД в Ростовской области

В Ростовской области в рамках уголовного дела прошли обыски у арестованного борца с коррупцией Сергея Глазырина. Что нашли у полковника МВД, занимающего должность замначальника УЭБиПК, сообщают региональные СМИ.

По информации «Комсомольской правды», высокопоставленному правоохранителю принадлежал просторный дом, где есть две кухонные зоны. Одна с мангалом, а другая — классическая, с духовкой и прочей бытовой техникой.

В коттедже есть бассейн приличных размеров, вдоль которого стоят ротанговые кресла, диван, а таже надувной золотистый фламинго и матрас в форме краба.

Из оружия у полковника было 11 разных винтовок, целые ящики с патронами к ним и арбалет. Правоохранитель любит охоту и коллекционирует оружие.

Что нашли при обысках у Сергея ГлазыринаЧто нашли при обысках у Сергея Глазырина
Что нашли при обысках у Сергея ГлазыринаЧто нашли при обысках у Сергея Глазырина
Что нашли при обысках у Сергея ГлазыринаЧто нашли при обысках у Сергея Глазырина
Что нашли при обысках у Сергея Глазырина. Фото: КП-Ростов
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Больше всего силовиков удивил гараж. В шинах, сообщает СМИ, был спрятан сейф с наличными, уложенными стопками долларов.

Как сообщала RostovGazeta, Сергея Глазырина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Якобы борец с коррупцией провел проверку в рамках своей работы, чтобы склонить хозяйствующий субъект и включить его в контрагенты определенных организаций. Предположительно, последние принадлежали его близким знакомым.

Сейф, спрятанный в шинах дома у донского полковника МВДСейф, спрятанный в шинах дома у донского полковника МВД
Сейф, спрятанный в шинах дома у донского полковника МВД. Фото: КП-Ростов

В Ленинском районном суде Ростова полицейскому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Если его вину докажут, ему может грозить до 10 лет реального срока.

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