Даже музыка заглохла: в Батайске беспилотник сбили прямо над движущимся автомобилем

Posted 19 декабря, 07:57
Published 19 декабря, 07:57
Modified 19 декабря, 07:59
Updated 19 декабря, 07:59
По информации Минобороны РФ, прошедшей ночью на территории России было зафиксировано 84 дрона. Большинство из них было ликвидировано над Ростовской областью — 36 беспилотников. Один БПЛА пролетал над Батайском, когда его сбили.
На кадрах заметно, что снаряд разорвался ровно над легковым автомобилем, который двигался по одному из районов города. Взрыв был настолько сильным, что на пару секунд заглушил музыку в авто, включенную на полною громкость.
Дончане подметили, что после такого инцидента больше бы не сели в машину: «Я бы больше не ездил после такого».
«Удачу на всю жизнь истратил», — пишет пользователь.
«У меня сегодня при родителях так сбили, когда они с Таганрога ехали», — рассказала подписчица.
Ранее в Минобороны РФ рассказали о массированной атаке БПЛА по Ростовской области. Всего за ночь в регионе сбили 36 БПЛА и три ракеты. Пожар на Новошахтинском НПЗ в результате атаки был потушен к утру.