rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 декабря, 07:57

Published 19 декабря, 07:57

Modified 19 декабря, 07:59

Updated 19 декабря, 07:59

Системы ПВО сбили беспилотник над движущимся автомобилем в Батайске

Даже музыка заглохла: в Батайске беспилотник сбили прямо над движущимся автомобилем

19 декабря 2024, 07:57
Фото: mil.ru. Видео тг Ростов Главный. Системы ПВО сбили беспилотник над движущимся автомобилем в Батайске

В Батайске беспилотник сбили прямо над движущимся автомобилем

Ночью 19 декабря в Ростовской области было ликвидировано 36 беспилотников. Один из них был сбит прямо над автомобилем, который ехал по дороге в Батайске, видео очевидцев опубликовал телеграм-канал «Это Ростов новости».

По информации Минобороны РФ, прошедшей ночью на территории России было зафиксировано 84 дрона. Большинство из них было ликвидировано над Ростовской областью — 36 беспилотников. Один БПЛА пролетал над Батайском, когда его сбили.

На кадрах заметно, что снаряд разорвался ровно над легковым автомобилем, который двигался по одному из районов города. Взрыв был настолько сильным, что на пару секунд заглушил музыку в авто, включенную на полною громкость.

Слюсарь сообщил о сбитых в Таганроге и Батайске беспилотниках
Узнать подробнее

Дончане подметили, что после такого инцидента больше бы не сели в машину: «Я бы больше не ездил после такого».

«Удачу на всю жизнь истратил», — пишет пользователь.

«У меня сегодня при родителях так сбили, когда они с Таганрога ехали», — рассказала подписчица.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о массированной атаке БПЛА по Ростовской области. Всего за ночь в регионе сбили 36 БПЛА и три ракеты. Пожар на Новошахтинском НПЗ в результате атаки был потушен к утру.

Читайте также:
В Минобороны РФ рассказали о массированной атаке БПЛА по Ростовской областиВ Минобороны назвали число беспилотников, атаковавших Ростовскую область 19 декабряДва беспилотника сбили в Ростовской области военные после ракетной атаки
#Валерия Кострова#Общество#Видео#Ростовская область#Батайск#Автомобили#Атака ВСУ#Атака БПЛА#Террористическая атака#Происшествия#Сбитый беспилотник
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика