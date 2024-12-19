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Posted 19 декабря, 06:19

Published 19 декабря, 06:19

Modified 19 декабря, 07:19

Updated 19 декабря, 07:19

Гремит и гудит: как ночную атаку дронов пережили жители Ростовской области

«Даже пол вибрировал!»: жители Ростовской области сообщили, как пережили ночную атаку

19 декабря 2024, 06:19
Фото: rostovgazeta.ru. Гремит и гудит: как ночную атаку дронов пережили жители Ростовской области
В Ростовской области сбили больше трех десятков беспилотников в ночь на 19 декабря. Над регионом то и дело раздавались взрывы, кто-то заметил вспышки в небе, где-то после оглушительного грохота проснулись люди. RostovGazeta рассказывает, как местные пережили атаку.

Первые звуки взрывов раздались около 23.00 мск 18 декабря в районе Таганрога. Затем их услышали на западной окраине Ростова, а также в Батайске, Азове, Аксае, Мясниковском районе. Момент перехвата одного из беспилотников попал на видео.

Затем аналогичный грохот прогремел в районе Новошахтинска, Шахт, Гуково. Взрывы также слышали в Родионово-Несветайском районе.

— Мать в берушах спала, и то проснулась от взрывов, — пишут в комментариях telegram-каналов очевидцы. — В Новошахтинске слышно, окна и двери гудят.
— В Шахтах аж ногами слышно вибрацию и стекла дрожат, — добавляют жители другого города.

Позднее врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил о ночной атаке на регион, по которому враг пытался ударить 30-ю беспилотниками и тремя ракетами. Один человек пострадал.

«Сверкало через шторы»: жители Ростовской области рассказали о ночной атаке БПЛА
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Видео: rostovgazeta.ru. Гремит и гудит: как ночную атаку дронов пережили жители Ростовской области

В комментариях у врио губернатора Ростовской области люди жаловались на отсутствие предупреждения о ЧС и несвоевременном информировании о сбитых БПЛА.

— Сбивают с 23:05 в Таганроге, оповещения никакого! А Вы на связь вышли спустя два часа только, — возмущаются жители Ростовской области.
— И что вы сделаете, если услышите сирену? Побежите в подвал, который канализацией топит? За эти 10 секунд? — резонно ответили другие пользователи соцсетей. — Сделайте в Батайске убежища. В садиках даже нет. Все подвалы в домах и садах залиты водой.
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