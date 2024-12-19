«Даже пол вибрировал!»: жители Ростовской области сообщили, как пережили ночную атаку

В Ростовской области сбили больше трех десятков беспилотников в ночь на 19 декабря. Над регионом то и дело раздавались взрывы, кто-то заметил вспышки в небе, где-то после оглушительного грохота проснулись люди. RostovGazeta рассказывает, как местные пережили атаку.

Подпишитесь