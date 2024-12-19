«Даже пол вибрировал!»: жители Ростовской области сообщили, как пережили ночную атаку

Posted 19 декабря, 06:19
Published 19 декабря, 06:19
Modified 19 декабря, 07:19
Updated 19 декабря, 07:19
Первые звуки взрывов раздались около 23.00 мск 18 декабря в районе Таганрога. Затем их услышали на западной окраине Ростова, а также в Батайске, Азове, Аксае, Мясниковском районе. Момент перехвата одного из беспилотников попал на видео.
Затем аналогичный грохот прогремел в районе Новошахтинска, Шахт, Гуково. Взрывы также слышали в Родионово-Несветайском районе.
— Мать в берушах спала, и то проснулась от взрывов, — пишут в комментариях telegram-каналов очевидцы. — В Новошахтинске слышно, окна и двери гудят.
— В Шахтах аж ногами слышно вибрацию и стекла дрожат, — добавляют жители другого города.
Позднее врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил о ночной атаке на регион, по которому враг пытался ударить 30-ю беспилотниками и тремя ракетами. Один человек пострадал.
В комментариях у врио губернатора Ростовской области люди жаловались на отсутствие предупреждения о ЧС и несвоевременном информировании о сбитых БПЛА.
— Сбивают с 23:05 в Таганроге, оповещения никакого! А Вы на связь вышли спустя два часа только, — возмущаются жители Ростовской области.
— И что вы сделаете, если услышите сирену? Побежите в подвал, который канализацией топит? За эти 10 секунд? — резонно ответили другие пользователи соцсетей. — Сделайте в Батайске убежища. В садиках даже нет. Все подвалы в домах и садах залиты водой.