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Posted 19 декабря, 11:57

Published 19 декабря, 11:57

Modified 19 декабря, 11:59

Updated 19 декабря, 11:59

До весны продлили ограничение движения авто по Красноармейской в Ростове

До весны продлили ограничение движения авто по Красноармейской в Ростове

19 декабря 2024, 11:57
Фото: 1MI. До весны продлили ограничение движения авто по Красноармейской в Ростове
В Ростове-на-Дону до весны увеличили срок действия ограничения на движение по участку улицы Красноармейской. Информация опубликована на сайте горадминистрации.

В Ростове-на-Дону продолжаются работы на канализационной системе по улице Красноармейской. По всей видимости, специалистам понадобилось больше времени для производства работ на подземных коммуникациях и, в связи с этим было принято решение продлить запрет на проезд вблизи здания №1Б по указанной улице.

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Транспортные средства не смогут передвигаться на выделенном участке улицы еще до 30 апреля 2025 года.

До этого RostovGazeta рассказала, что с началом зимнего периода на автодороге М-4 «Дон» в Ростовской области ввели ограничение скорости. Подробнее об нововведениях в нашем материале.

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