До весны продлили ограничение движения авто по Красноармейской в Ростове

Posted 19 декабря, 11:57
Published 19 декабря, 11:57
Modified 19 декабря, 11:59
Updated 19 декабря, 11:59
В Ростове-на-Дону продолжаются работы на канализационной системе по улице Красноармейской. По всей видимости, специалистам понадобилось больше времени для производства работ на подземных коммуникациях и, в связи с этим было принято решение продлить запрет на проезд вблизи здания №1Б по указанной улице.
Транспортные средства не смогут передвигаться на выделенном участке улицы еще до 30 апреля 2025 года.
До этого RostovGazeta рассказала, что с началом зимнего периода на автодороге М-4 «Дон» в Ростовской области ввели ограничение скорости. Подробнее об нововведениях в нашем материале.