До весны продлили ограничение движения авто по Красноармейской в Ростове

В Ростове-на-Дону продолжаются работы на канализационной системе по улице Красноармейской. По всей видимости, специалистам понадобилось больше времени для производства работ на подземных коммуникациях и, в связи с этим было принято решение продлить запрет на проезд вблизи здания №1Б по указанной улице.