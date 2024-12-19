rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 декабря, 12:12

Published 19 декабря, 12:12

Modified 19 декабря, 12:14

Updated 19 декабря, 12:14

Алексей Логвиненко рассказал о пожаре в Ростове, кадры которого появились в соцсетях

Дым по всему району: в Сеть попали кадры страшного пожара в Ростове на Амбулаторной

19 декабря 2024, 12:12
Фото: 78.mchs.gov.ru. видео тг канал «Ростов Главный». Алексей Логвиненко рассказал о пожаре в Ростове, кадры которого появились в соцсетях

Дом горит на Амбулаторной в Ростове

В паблике «Это Ростов» появилось видео, на котором видно пожар в частном доме в Ростове-на-Дону в Железнодорожном районе. Данную ситуацию прокомментировал глава администрации города Алексей Логвиненко в своем telegram-канале.

Инцидент произошел на улице Амбулаторная, в доме 8Б. На видео видно столб черного дыма, который поднимается из частного сектора и расходится по всему району. В соцсетях сообщили, что на месте происшествия были слышны небольшие взрывы.

Глава администрации сообщил о прибытии пожарных служб место пожара. Площадь возгорания пока не установили. К счастью, по предварительным данным, пострадавших нет.

По словам главы администрации, из-за работ по тушению пожара временно ограничено движение транспорта на улице Амбулаторной. По сообщению спасателей, возгорание уже локализовали.

После страшного пожара с погибшими в Ростове возбудили уголовное дело
Узнать подробнее

Ранее в соцмедиа появились кадры пожара на заводе в Новошахтинске после атаки БПЛА.

Читайте также:
После страшного пожара с погибшими в Ростове возбудили уголовное делоПоявились новые кадры горящей нефтебазы с трассы М-4 «Дон» в Ростовской областиПожар вспыхнул в Торгово-экономическом колледже в Ростове-на-Дону
#Милана Белкина#Видео#Ростов-на-Дону#Пожар#Алексей Логвиненко#Спасатели#Взрывы#Железнодорожный район#Локализация#Тушение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика