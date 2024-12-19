Дым по всему району: в Сеть попали кадры страшного пожара в Ростове на Амбулаторной

Posted 19 декабря, 12:12
Published 19 декабря, 12:12
Modified 19 декабря, 12:14
Updated 19 декабря, 12:14
Инцидент произошел на улице Амбулаторная, в доме 8Б. На видео видно столб черного дыма, который поднимается из частного сектора и расходится по всему району. В соцсетях сообщили, что на месте происшествия были слышны небольшие взрывы.
Глава администрации сообщил о прибытии пожарных служб место пожара. Площадь возгорания пока не установили. К счастью, по предварительным данным, пострадавших нет.
По словам главы администрации, из-за работ по тушению пожара временно ограничено движение транспорта на улице Амбулаторной. По сообщению спасателей, возгорание уже локализовали.