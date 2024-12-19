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Posted 19 декабря, 07:45

Published 19 декабря, 07:45

Modified 19 декабря, 07:47

Updated 19 декабря, 07:47

«Единая Россия» и МГЕР ликвидируют последствия разлива мазута на Кубани

«Единая Россия» и МГЕР ликвидируют последствия разлива мазута на Кубани

19 декабря 2024, 07:45
Фото: ЕР. «Единая Россия» и МГЕР ликвидируют последствия разлива мазута на Кубани
После крушения танкеров в Керченском проливе в море попал мазут, который они перевозили в большом количестве. Чтобы не допустить распространения нефтепродуктов и поскорее убрать его из воды, работают сотрудники специальных ведомств. Им на помощь пришли «Единая Россия» и МГЕР.

Больше всего помощь волонтеров понадобилась в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края. От «Единой России» прибыли порядка 120 активистов, а также депутатов разных муниципалитетов и секретарей первичек. В ликвидации последствий участие приняла и Молодая гвардия «ЕР» (МГЕР).

Местные отделения «партии власти» покупают и отправляют инвентарь, необходимый для уборки на берегу. Это и респираторы, и резиновая обувь с перчатками, и лопаты с мешками.

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В селе Витязево в Анапе открыли пункт по спасению птиц. Туда можно принести пернатых, которые оказались в мазуте. Вероятно, там ветеринары и волонтеры моют птиц и оценивают их состояние, а в случае необходимости оказывают и медпомощь.

Как сообщала RostovGazeta, после крушения танкеров в Керченском проливе развернули оперштаб в Ростове-на-Дону. Там координировали работу по устранению нефтепродуктов, разлившихся в Черном море.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Краснодарский край#Анапа#Черное море#Кубань#Единая Россия#Спасение птиц#Оперштаб#Ветеринары#Мазут
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