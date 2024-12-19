«Единая Россия» и МГЕР ликвидируют последствия разлива мазута на Кубани

После крушения танкеров в Керченском проливе в море попал мазут, который они перевозили в большом количестве. Чтобы не допустить распространения нефтепродуктов и поскорее убрать его из воды, работают сотрудники специальных ведомств. Им на помощь пришли «Единая Россия» и МГЕР.

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