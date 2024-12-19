«Единая Россия» и МГЕР ликвидируют последствия разлива мазута на Кубани

Posted 19 декабря, 07:45
Published 19 декабря, 07:45
Modified 19 декабря, 07:47
Updated 19 декабря, 07:47
Больше всего помощь волонтеров понадобилась в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края. От «Единой России» прибыли порядка 120 активистов, а также депутатов разных муниципалитетов и секретарей первичек. В ликвидации последствий участие приняла и Молодая гвардия «ЕР» (МГЕР).
Местные отделения «партии власти» покупают и отправляют инвентарь, необходимый для уборки на берегу. Это и респираторы, и резиновая обувь с перчатками, и лопаты с мешками.
В селе Витязево в Анапе открыли пункт по спасению птиц. Туда можно принести пернатых, которые оказались в мазуте. Вероятно, там ветеринары и волонтеры моют птиц и оценивают их состояние, а в случае необходимости оказывают и медпомощь.
Как сообщала RostovGazeta, после крушения танкеров в Керченском проливе развернули оперштаб в Ростове-на-Дону. Там координировали работу по устранению нефтепродуктов, разлившихся в Черном море.