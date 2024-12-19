rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 декабря, 15:14

Published 19 декабря, 15:14

Modified 19 декабря, 15:16

Updated 19 декабря, 15:16

Эколог Шкрадюк рассказал, что борьба с комками мазута в Черном море продлится до лета

19 декабря 2024, 15:14
Эксперт отметил, что подобная авария произошла в ноябре 2007 года. Тогда с последствиями сталкивались до июня.

Эксперт Международного социально-экологического союза Игорь Шкрадюк в беседе с «Ридусом» предположил, как долго может продлиться ликвидация последствий катастрофы в Керченском проливе. По его словам, данный процесс может затянуться до лета.

Напомним, что 15 декабря два нефтеналивных танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» во время шторма получили серьезные повреждения. В результате один человек погиб, остальных удалось эвакуировать. Однако в воду попало большое количество нефтепродуктов.

Собеседник издания напомнил, что подобная авария случилась в ноябре 2007 года. Тогда танкер «Волгонефть-139» потерпел крушение в Керченском проливе. За два дня с берегов собрали 870 тонн нефтепродуктов. Данный процесс продолжался всю весну и в июне был обнаружен трехкилометровый мазутный шлейф у побережья Анапы. Тогда в воду попало 1300 тонн нефтепродуктов.

Танкеры, потерпевшие крушение в воскресенье, перевозили восемь тысяч тонн мазута, часть нефтепродуктов утекла в море. На текущий момент никаких данных о том, сколько мазута оказалось в воде, нет. Эксперт считает, что в лучшем случае последствия аварии будут ликвидировать до лета.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика