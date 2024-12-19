Эколог Шкрадюк рассказал, что борьба с комками мазута в Черном море продлится до лета

Posted 19 декабря, 15:14
Published 19 декабря, 15:14
Modified 19 декабря, 15:16
Updated 19 декабря, 15:16
Эксперт Международного социально-экологического союза Игорь Шкрадюк в беседе с «Ридусом» предположил, как долго может продлиться ликвидация последствий катастрофы в Керченском проливе. По его словам, данный процесс может затянуться до лета.
Напомним, что 15 декабря два нефтеналивных танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» во время шторма получили серьезные повреждения. В результате один человек погиб, остальных удалось эвакуировать. Однако в воду попало большое количество нефтепродуктов.
Собеседник издания напомнил, что подобная авария случилась в ноябре 2007 года. Тогда танкер «Волгонефть-139» потерпел крушение в Керченском проливе. За два дня с берегов собрали 870 тонн нефтепродуктов. Данный процесс продолжался всю весну и в июне был обнаружен трехкилометровый мазутный шлейф у побережья Анапы. Тогда в воду попало 1300 тонн нефтепродуктов.
Танкеры, потерпевшие крушение в воскресенье, перевозили восемь тысяч тонн мазута, часть нефтепродуктов утекла в море. На текущий момент никаких данных о том, сколько мазута оказалось в воде, нет. Эксперт считает, что в лучшем случае последствия аварии будут ликвидировать до лета.