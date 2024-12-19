Эколог Шкрадюк рассказал, что борьба с комками мазута в Черном море продлится до лета

Собеседник издания напомнил, что подобная авария случилась в ноябре 2007 года. Тогда танкер «Волгонефть-139» потерпел крушение в Керченском проливе. За два дня с берегов собрали 870 тонн нефтепродуктов. Данный процесс продолжался всю весну и в июне был обнаружен трехкилометровый мазутный шлейф у побережья Анапы. Тогда в воду попало 1300 тонн нефтепродуктов.