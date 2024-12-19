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Posted 19 декабря, 18:32

Published 19 декабря, 18:32

Modified 19 декабря, 18:34

Updated 19 декабря, 18:34

Экс-судья из Ростовской области попал под уголовное дело за подложные решения

Экс-судья из Ростовской области попал под уголовное дело за подложные решения

19 декабря 2024, 18:32
Фото: 1MI. Экс-судья из Ростовской области попал под уголовное дело за подложные решения
Следком возбудил уголовное дело против экс-судьи Шахтинского городского суда Ростовской области Сергея Шама. Его подозревают в вынесении неправосудных решений, служебном подлоге и попытке мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе ростовского Следкома.

Оказалось, что с 2018 по 2021 год бывший судья участвовал в фальсификации протоколов заседаний и выносил дела о соцвыплатах для людей, которые не имели на это права.

В связи с этим этого бюджету города Шахты был причинён значительный ущерб. В качестве меры пресечения экс-судье был избран домашний арест. В данный момент расследование продолжается.

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«Расследование уголовного дела поручено следователю второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления СКР по Ростовской области», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что экс-судья из Шахт Сергей Шам может быть причастен к хищениям на 70 миллионов рублей бюджетных денег.

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#Милана Белкина#Общество#Ростов-на-Дону#Суд#Шахты#Закон#Судья
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