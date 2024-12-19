Экс-судья из Ростовской области попал под уголовное дело за подложные решения

Posted 19 декабря, 18:32
Published 19 декабря, 18:32
Modified 19 декабря, 18:34
Updated 19 декабря, 18:34
Оказалось, что с 2018 по 2021 год бывший судья участвовал в фальсификации протоколов заседаний и выносил дела о соцвыплатах для людей, которые не имели на это права.
В связи с этим этого бюджету города Шахты был причинён значительный ущерб. В качестве меры пресечения экс-судье был избран домашний арест. В данный момент расследование продолжается.
«Расследование уголовного дела поручено следователю второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления СКР по Ростовской области», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что экс-судья из Шахт Сергей Шам может быть причастен к хищениям на 70 миллионов рублей бюджетных денег.