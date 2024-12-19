Эксперт допустил оживление ипотечного рынка при снижении ключевой ставки ЦБ

Posted 19 декабря, 15:35
Published 19 декабря, 15:35
Modified 19 декабря, 15:37
Updated 19 декабря, 15:37
“Ридус» пишет, что в этом случае ипотечная ставка для жилой недвижимости на вторичном рынке составит примерно 14 процентов. Это уже приемлемо, отмечает эксперт. Что касается субсидированных программ для покупки недвижимости в строящихся домах, здесь есть важный момент. Сначала следующего года государство сможет субсидировать не более 5 процентов, а еще через два года — всего 3 процента.
Если ключевая ставка снизится до 10–11 процентов, то в следующем году льготная ставка будет составлять 5–6 процентов, но затем вырастет до 7–8 процентов, что также можно считать разумным. Кудреватых добавила, что в «идеальном мире» ключевая ставка ЦБ должна составлять 5–7 процентов. Таким образом, ставка ипотеки для недвижимости на вторичном рынке окажется в диапазоне 9–10 процентов, на что люди будут реагировать спокойно. Если рассмотреть текущие льготные программы, то при ключевой ставке 5–7 процентов государству потребуется компенсировать банкам лишь 1–3 процентов, что вполне выполнимо.