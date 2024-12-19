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Posted 19 декабря, 15:35

Published 19 декабря, 15:35

Modified 19 декабря, 15:37

Updated 19 декабря, 15:37

Эксперт допустил оживление ипотечного рынка при снижении ключевой ставки ЦБ

19 декабря 2024, 15:35
По мнению риелтора Марии Кудреватых, рынок ипотечного кредитования сможет «ожить», если ЦБ снизит ключевую ставку на 9-10 процентов в течение года.

Ридус» пишет, что в этом случае ипотечная ставка для жилой недвижимости на вторичном рынке составит примерно 14 процентов. Это уже приемлемо, отмечает эксперт. Что касается субсидированных программ для покупки недвижимости в строящихся домах, здесь есть важный момент. Сначала следующего года государство сможет субсидировать не более 5 процентов, а еще через два года — всего 3 процента.

Если ключевая ставка снизится до 10–11 процентов, то в следующем году льготная ставка будет составлять 5–6 процентов, но затем вырастет до 7–8 процентов, что также можно считать разумным. Кудреватых добавила, что в «идеальном мире» ключевая ставка ЦБ должна составлять 5–7 процентов. Таким образом, ставка ипотеки для недвижимости на вторичном рынке окажется в диапазоне 9–10 процентов, на что люди будут реагировать спокойно. Если рассмотреть текущие льготные программы, то при ключевой ставке 5–7 процентов государству потребуется компенсировать банкам лишь 1–3 процентов, что вполне выполнимо.

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