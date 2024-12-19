Глава Таганрога Камбулова объяснила, почему не сработала сирена во время атаки

Posted 19 декабря, 08:19
Published 19 декабря, 08:19
Modified 19 декабря, 08:21
Updated 19 декабря, 08:21
Камбулова напомнила, что системы экстренного оповещения населения включают в Таганроге только в случае реальной угрозы для гражданского населения. сего в регионе силы противовоздушной обороны сбили 36 БПЛА и три ракеты. Глава города заявила, что таганрожцам ничего не угрожало.
«Силы противовоздушной обороны отработали по воздушным целям. Угрозы для населения не было и оповещение не включали», — написала она
Но многие жители города не согласились с позицией властей: «А сбитые БПЛА — это не реальная угроза? Или обломки у нас растворяются? В других областях на подлете БПЛА уже включают сирены, а мы о сбитии узнаем во время взрывов».
«Спасибо за информацию, но вообще-то хотелось бы ее получать своевременно, а не во время пугающих звуков, чтобы не паниковать», — добавил пользователь.
Другие же жители, напротив, заметили, что решение не включать без реальной угрозы населению сирены правильным, чтобы не создавать панику у населения.
«Да угомонитесь вы уже с этими сиренами. Сирена — это паника, которая ни к чему сейчас. Минобороны знает свое дело, ПВО работает, на головы вам ничего не сыпется. Воткнуть ночью сирену на весь город к чему? Чтоб ошарашенный народ с ума сходил от страха. Уберите панику», — написал горожанин.
При этом глава города сделала акцент на необходимости изучить инструкцию о действиях населения при ракетной опасности или атаке БПЛА.
Ранее взрыв прогремел в Сальске. Подробнее о том, что случилось в материале RostovGazeta.