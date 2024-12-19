Глава Таганрога Камбулова объяснила, почему не сработала сирена во время атаки

«Да угомонитесь вы уже с этими сиренами. Сирена — это паника, которая ни к чему сейчас. Минобороны знает свое дело, ПВО работает, на головы вам ничего не сыпется. Воткнуть ночью сирену на весь город к чему? Чтоб ошарашенный народ с ума сходил от страха. Уберите панику», — написал горожанин.