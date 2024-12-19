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Posted 19 декабря, 08:19

Published 19 декабря, 08:19

Modified 19 декабря, 08:21

Updated 19 декабря, 08:21

Глава Таганрога Камбулова объяснила, почему в городе не сработал сигнал тревоги

Глава Таганрога Камбулова объяснила, почему не сработала сирена во время атаки

19 декабря 2024, 08:19
Фото: mil.ru. Глава Таганрога Камбулова объяснила, почему в городе не сработал сигнал тревоги
Ночью 19 декабря многие районы Ростовской области подверглись атаке БПЛА. Жители Таганрога вновь возмущены тем, что в городе не сработала система оповещения об опасности. Глава Таганрога Светлана Камбулова прокомментировала данную ситуацию в телеграм-канале.

Камбулова напомнила, что системы экстренного оповещения населения включают в Таганроге только в случае реальной угрозы для гражданского населения. сего в регионе силы противовоздушной обороны сбили 36 БПЛА и три ракеты. Глава города заявила, что таганрожцам ничего не угрожало.

«Силы противовоздушной обороны отработали по воздушным целям. Угрозы для населения не было и оповещение не включали», — написала она

Но многие жители города не согласились с позицией властей: «А сбитые БПЛА — это не реальная угроза? Или обломки у нас растворяются? В других областях на подлете БПЛА уже включают сирены, а мы о сбитии узнаем во время взрывов».

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«Спасибо за информацию, но вообще-то хотелось бы ее получать своевременно, а не во время пугающих звуков, чтобы не паниковать», — добавил пользователь.

Другие же жители, напротив, заметили, что решение не включать без реальной угрозы населению сирены правильным, чтобы не создавать панику у населения.

«Да угомонитесь вы уже с этими сиренами. Сирена — это паника, которая ни к чему сейчас. Минобороны знает свое дело, ПВО работает, на головы вам ничего не сыпется. Воткнуть ночью сирену на весь город к чему? Чтоб ошарашенный народ с ума сходил от страха. Уберите панику», — написал горожанин.

При этом глава города сделала акцент на необходимости изучить инструкцию о действиях населения при ракетной опасности или атаке БПЛА.

Ранее взрыв прогремел в Сальске. Подробнее о том, что случилось в материале RostovGazeta.

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