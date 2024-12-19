Глава ТПП России Катырин перечислил наиболее актуальные для бизнеса проблемы

Posted 19 декабря, 09:21
Published 19 декабря, 09:21
Modified 19 декабря, 09:23
Updated 19 декабря, 09:23
По словам Сергея Катырина, результаты проделанной в нашей стране работы достаточно позитивны. Прошлый год был завершен с ростом ВВП на 3,6%. В первую очередь это промышленное производство (4,5%), обрабатывающая промышленность (8,1%), максимальный подъем произошел в машиностроении (20%). Не обошлось и без проблем, таких как дефицит кадров и недостаток финансового обеспечения. В сложившейся ситуации не так-то просто создавать актуальные сегодня инвестиционные программы, а также реализовывать начатые ранее. Это касается всех форм и всех масштабов бизнеса.
Будучи уверенным, что сейчас нужно внедрять новые меры на высшем государственном уровне, он призвал Центробанк РФ вести более гибкую политику, чтобы можно было реализовывать инициативы, начатые в предыдущий период, на условиях, которые тогда были заложены.
Сергей Катырин также озвучил собственное мнение на тему необходимости возвращения некоторых компаний в Россию. Он считает, что возможно возвращение компаний, работающих в сфере высоких технологий.
Он подчеркнул, что Россия сейчас как никогда стремится быть технологически независимой. Но по ряду направлений такая работа реализуется крайне сложно. Речь идет об электронике и некоторых других областях.
Глава ТПП России предложил дать шанс на возвращение компаниям, чья ниша еще никем не занята.
Также Катырин подробно описал причины, которые сейчас заставляют тревожиться российского предпринимателя.
В первую очередь он упомянул теневую экономику. В качестве примера эксперт привел компании, которые не платят налоги, предоставляют сотрудникам зарплату в конвертах, ввозят в РФ китайские товары для продажи под видом российских. Порядка 44% опрошенных Торгово-промышленной палатой РФ предпринимателей считают проблему теневой экономики наиболее значимой.
Следующая существенная проблема касается конкуренции между малым бизнесом (особенно микробизнесом) и самозанятыми. Около 70% самозанятых не исключают возможности развала их предприятий. Особенно сложная ситуация наблюдается в сфере бьюти. Эти две категории предпринимателей конкурируют в одной сфере, при этом у них кардинально разные условия организации работы. Самозанятым не приходится проходить через проверки и следить за отчетностью, а у предпринимателей и микробизнеса одних журналов (например, в сфере красоты, в парикмахерской) не менее двух десятков, и все они должны быть своевременно заполнены. Представители бизнеса не желают вводить запреты для всех, они просто заинтересованы в формировании одинаковых условий и исключении излишних бюрократических процедур.
Стоит отметить, что в 2025 году в нацпроект по поддержке малого и среднего предпринимательства войдет часть нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Сергей Катырин сделал прогнозы, как это новшество способно сказаться на поддержке, оказываемой государством предпринимателям.
Он отметил, что такого объема финансирования, как ранее, уже не будет. На поддержку малого бизнеса начнут выделять меньше средств, и на фоне сокращающихся возможностей важно максимально четко и целенаправленно определить, кому эти средства должны быть предназначены.
«У бизнеса очень большой вопрос по амнистии. А вот как проверить мое развитие бизнеса и открытие новых направлений? Это дробление или не дробление? Вот дайте критерий, чтобы я сам себя оценил. Мне бежать в налоговую и говорить, что я сдаюсь и мне надо амнистию? Или я полностью соответствую вашим критериям? Выразить дробление в каких-то цифрах и абсолютно четких понятиях математически невозможно. Но в любом случае как-то надо дать возможность оценить себя тем, кто рассчитывает», — рассуждает президент ТПП России.
Также Катырин в интервью затронул вопрос НДС: «Вам заплатили аванс, вы еще ничего не создали, а с вас уже деньги взяли. Не очень правильно, наверное, да? И мы не один раз предлагали отменить авансовые платежи. У нас и так денег не очень много у предпринимателей. В малом бизнесе тем более. Пока, к сожалению, этот вопрос не решается. Мне кажется, в тех условиях, в которых мы сейчас находимся, было бы правильно предприятиям в этой части помочь», — отметил недостатки авансовых платежей эксперт.
Кроме того, Катырин рассказал о результатах председательства нашей страны в БРИКС, где он руководил Деловым советом.
Глава Торгово-промышленной палаты России отметил, что данный период был крайне непростым, так как к союзу присоединилось пять новых стран. Однако он напомнил про преимущества консенсуса, когда страны должны выбрать определенное решение только единогласно, что позволяет каждому государству — члену БРИКС почувствовать свою значимость в решении общих проблем.
Россия за время председательства в БРИКС обозначила ряд приоритетов, которые в итоге получили всеобщую поддержку. Так, одобрение каждой из сторон получила необходимость создать финансовую структуру в рамках БРИКС, чтобы вести взаиморасчеты без оглядки на кого-либо. Для этого важно запустить в работу платформу для взаимной инвестиционной деятельности, где можно посмотреть предлагаемые инвестиционные проекты и принять участие в инвестировании.
Россия также отметила важность использования в БРИКС объективных рейтинговых оценок, получаемых как странами, так и банками и компаниями.
В число проблем, требующих решения, вошла транспортная логистическая связь. Для решения этого вопроса была сформирована рабочая группа по транспортно-логистической связанности, которая будет заниматься развитием транспортных коридоров, в частности коридора «Север — Юг».
По словам Катырина, сегодня нельзя обойти стороной вопросы внедрения цифровизации и искусственного интеллекта. Этот процесс вызывает и массу опасений, так как может повлиять на работу и безопасность энергетических систем, ядерную безопасность и безопасность государства в целом. «Если искусственный интеллект начнет чем-то управлять, так это вообще может кончиться катастрофой для всего мира, не то что для какой-то отдельно взятой страны. И в этом направлении надо тоже договариваться о правилах игры, как это все будет», — озвучил одно из самых актуальных на сегодня предостережений глава ТПП РФ.
Помимо этого, стали известны итоги торгово-экономического сотрудничества РФ в уходящем году.
Так, из почти 750 миллиардов долларов оборота 51% приходится на Азиатский регион. Суммарно на дружественные страны пришлось порядка 88%. На Европу же приходится всего 3%, а по завершении текущего года эта доля еще уменьшится.
Катырин уверен, что страны Большого Юга будут доминировать, так как это растущие рынки и вряд ли кого-то могут привлечь рынки стагнирующие.