Глава ТПП России Катырин перечислил наиболее актуальные для бизнеса проблемы

Также Катырин в интервью затронул вопрос НДС: «Вам заплатили аванс, вы еще ничего не создали, а с вас уже деньги взяли. Не очень правильно, наверное, да? И мы не один раз предлагали отменить авансовые платежи. У нас и так денег не очень много у предпринимателей. В малом бизнесе тем более. Пока, к сожалению, этот вопрос не решается. Мне кажется, в тех условиях, в которых мы сейчас находимся, было бы правильно предприятиям в этой части помочь», — отметил недостатки авансовых платежей эксперт.