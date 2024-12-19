Из-за пожара на Амбулаторной в Ростове перекрыли дорогу

Posted 19 декабря, 12:18
Published 19 декабря, 12:18
Modified 19 декабря, 12:20
Updated 19 декабря, 12:20
ЧП случилось 19 декабря на Амбулаторной, 8Б. Пламя в считанные минуты распространилось по жилому помещению. Очевидцы тут же вызвали спасателей. К их прибытию, судя по кадрам, полыхали десятки квадратных метров.
Чтобы потушить огонь, пришлось ограничить движение транспорта на участке дороги рядом с горящим домом. Водителям рекомендуют заранее выбрать пути объезда.
По данным к 14.30 мск, пламя уже локализовали. Спасатели продолжают заливать дом водой.
Подробнее о пожаре на Амбулаторной читайте в материале RostovGazeta.