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Posted 19 декабря, 12:18

Published 19 декабря, 12:18

Modified 19 декабря, 12:20

Updated 19 декабря, 12:20

Из-за пожара на Амбулаторной в Ростове перекрыли дорогу

Из-за пожара на Амбулаторной в Ростове перекрыли дорогу

19 декабря 2024, 12:18
Фото: 45.mchs.gov.ru. иллюстрация. Из-за пожара на Амбулаторной в Ростове перекрыли дорогу
В Ростове из-за пожара в частном доме в Железнодорожном районе ограничили движение по улице Амбулаторной. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем telegram-канале.

ЧП случилось 19 декабря на Амбулаторной, 8Б. Пламя в считанные минуты распространилось по жилому помещению. Очевидцы тут же вызвали спасателей. К их прибытию, судя по кадрам, полыхали десятки квадратных метров.

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Чтобы потушить огонь, пришлось ограничить движение транспорта на участке дороги рядом с горящим домом. Водителям рекомендуют заранее выбрать пути объезда.

По данным к 14.30 мск, пламя уже локализовали. Спасатели продолжают заливать дом водой.

Подробнее о пожаре на Амбулаторной читайте в материале RostovGazeta.

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