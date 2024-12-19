Каменск-Шахтинский 18 декабря атаковали ракетами ATACMS и Storm Shadow

Posted 19 декабря, 15:59
Published 19 декабря, 15:59
Modified 19 декабря, 16:01
Updated 19 декабря, 16:01
Согласно информации Минобороны, ВСУ использовали для атаки шесть американских ракет ATACMS и четыре крылатые ракеты Storm Shadow.
Целью удара стало предприятие «Комбинат Каменский», которое занимается производством этилового спирта и лакокрасочных материалов.
Силами систем ПВО военные сбили девять из десяти снарядов. Одну из крылатых ракет удалось отклонить от объекта атаки, в результате было повреждено техническое здание на территории предприятия.
Кроме того, в Миноброны России особо подчеркнули, что действия противника не останутся без ответа.