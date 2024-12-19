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Posted 19 декабря, 15:59

Published 19 декабря, 15:59

Modified 19 декабря, 16:01

Updated 19 декабря, 16:01

Каменск-Шахтинский 18 декабря атаковали ракетами ATACMS и Storm Shadow

Каменск-Шахтинский 18 декабря атаковали ракетами ATACMS и Storm Shadow

19 декабря 2024, 15:59
Фото: rostovgazeta.ru.
В среду, 18 декабря, вражеские силы Украины нанесли удар ракетами по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области. В Министерстве обороны России рассказали о подробностях атаки.

Согласно информации Минобороны, ВСУ использовали для атаки шесть американских ракет ATACMS и четыре крылатые ракеты Storm Shadow.

Целью удара стало предприятие «Комбинат Каменский», которое занимается производством этилового спирта и лакокрасочных материалов.

Силами систем ПВО военные сбили девять из десяти снарядов. Одну из крылатых ракет удалось отклонить от объекта атаки, в результате было повреждено техническое здание на территории предприятия.

Кроме того, в Миноброны России особо подчеркнули, что действия противника не останутся без ответа.

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Ранее RostovGazeta рассказывала о том, как жители Ростовской области пережили ракетную атаку. Также до этого стало известно о пожаре в жилом доме

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#Милана Белкина#Ростовская область#ВСУ#Пожар#Ракеты#Storm Shadow#Минобороны#Атака#ATACMS#Противоракетная оборона
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