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Posted 19 декабря, 09:06

Published 19 декабря, 09:06

Modified 19 декабря, 09:08

Updated 19 декабря, 09:08

«Кровать трясло»: жители Ростовской области рассказали о ночной атаке дронов

«Кровать трясло»: жители Ростовской области рассказали о ночной атаке БПЛА и ракет

19 декабря 2024, 09:06
Фото: rostovgazeta.ru. «Кровать трясло»: жители Ростовской области рассказали о ночной атаке дронов
Жители Ростовской области делятся в соцсетях впечатлениями о ночной атаке беспилотников и ракет. Некоторые не смогли уснуть даже после того, как все стихло.

Почти четыре десятка беспилотников и три оакеты сбили над Ростовской областью в ночь на 19 декабря. В результате атаки загорелся нефтезавод в Новошахтинске и один человек под Ростовом получил ранение. Ему уже оказали медпомощь, а пожар на НПНЗ потушили.

Однако ночью жители Ростовской области не знали наверняка, где и что взрывается. Многие из них были напуганы — оглушительный грохот было слышно настолько, что дрожали стены домов, окна дребезжали, а мебель ходила ходуном.

— Я вообще не спала ночью, охраняла сон детей. Страшно было глаза закрывать, — поделилась одна из женщин.
— На Северном вчера бахало два раза так, что с кровати спрыгивали! — добавил ростовчанин.
Группа беспилотников атаковала Новошахтинск 12 декабря
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— В Новошахтинске очень страшно, окна дрожат, — написал местный житель. — Ой, гул какой стоит!

Аналогичная ситуация была в селе Чалтырь Мясниковского района и в городе Шахты.

— В Батайске у меня кровать трясло, — рассказали горожане. — Кровать в Российском чуть по комнате не поехала.

Кто-то посоветовал собрать тревожный чемоданчик или хотя бы подготовить одежду, документы и необходимые вещи.

— Пусть это будет зря, но лучше перестраховаться, — предложил мужчина.
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