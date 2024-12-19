«Кровать трясло»: жители Ростовской области рассказали о ночной атаке БПЛА и ракет

Posted 19 декабря, 09:06
Published 19 декабря, 09:06
Modified 19 декабря, 09:08
Updated 19 декабря, 09:08
Почти четыре десятка беспилотников и три оакеты сбили над Ростовской областью в ночь на 19 декабря. В результате атаки загорелся нефтезавод в Новошахтинске и один человек под Ростовом получил ранение. Ему уже оказали медпомощь, а пожар на НПНЗ потушили.
Однако ночью жители Ростовской области не знали наверняка, где и что взрывается. Многие из них были напуганы — оглушительный грохот было слышно настолько, что дрожали стены домов, окна дребезжали, а мебель ходила ходуном.
— Я вообще не спала ночью, охраняла сон детей. Страшно было глаза закрывать, — поделилась одна из женщин.
— На Северном вчера бахало два раза так, что с кровати спрыгивали! — добавил ростовчанин.
— В Новошахтинске очень страшно, окна дрожат, — написал местный житель. — Ой, гул какой стоит!
Аналогичная ситуация была в селе Чалтырь Мясниковского района и в городе Шахты.
— В Батайске у меня кровать трясло, — рассказали горожане. — Кровать в Российском чуть по комнате не поехала.
Кто-то посоветовал собрать тревожный чемоданчик или хотя бы подготовить одежду, документы и необходимые вещи.
— Пусть это будет зря, но лучше перестраховаться, — предложил мужчина.