«Кровать трясло»: жители Ростовской области рассказали о ночной атаке БПЛА и ракет

Почти четыре десятка беспилотников и три оакеты сбили над Ростовской областью в ночь на 19 декабря. В результате атаки загорелся нефтезавод в Новошахтинске и один человек под Ростовом получил ранение. Ему уже оказали медпомощь, а пожар на НПНЗ потушили.