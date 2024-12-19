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Posted 19 декабря, 14:43

Published 19 декабря, 14:43

Modified 19 декабря, 14:45

Updated 19 декабря, 14:45

Транспортные льготы продлят в Ростове

Льготы по транспортному налогу сохранят в Ростовской области

19 декабря 2024, 14:43
Фото: Изображение Midjourney. Транспортные льготы продлят в Ростове
Врио губернатора Ростовской области Юлий Слюсарь посчитал необходимым изменить систему налогообложения в регионе. Информация об этом появилась на сайте донского правительства.

Глава региона считает, что нужно сохранить налоговые льготы на 2024 год для мобилизованных граждан, контрактников, участников добровольческих организаций, а также для их семей. Срок уплаты налога — 1 декабря 2025 года. Чтобы получить эту льготу, нужно предоставить справку об участии в СВО.

Также врио губернатора предложил продлить полное освобождение от транспортного налога для владельцев экологичных автомобилей до конца 2030 года.

Еще одну категорию автовладельцев могут избавить от выплат на 2025 год. Так, собственники электромобилей смогут не платить налог полностью, а владельцы «гибридных» машин — 50%. Эти меры направлены на развитие производства и использования электромобилей в России.

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Ранее на сайте Заксобрания появилась информация о других льготах для участников СВО.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Льготы#Выплаты#Транспорт#Ростов#Льготники#Донское правительство#Юрий Слюсарь
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