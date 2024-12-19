Льготы по транспортному налогу сохранят в Ростовской области

Глава региона считает, что нужно сохранить налоговые льготы на 2024 год для мобилизованных граждан, контрактников, участников добровольческих организаций, а также для их семей. Срок уплаты налога — 1 декабря 2025 года. Чтобы получить эту льготу, нужно предоставить справку об участии в СВО.