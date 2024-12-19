Льготы по транспортному налогу сохранят в Ростовской области

Posted 19 декабря, 14:43
Published 19 декабря, 14:43
Modified 19 декабря, 14:45
Updated 19 декабря, 14:45
Глава региона считает, что нужно сохранить налоговые льготы на 2024 год для мобилизованных граждан, контрактников, участников добровольческих организаций, а также для их семей. Срок уплаты налога — 1 декабря 2025 года. Чтобы получить эту льготу, нужно предоставить справку об участии в СВО.
Также врио губернатора предложил продлить полное освобождение от транспортного налога для владельцев экологичных автомобилей до конца 2030 года.
Еще одну категорию автовладельцев могут избавить от выплат на 2025 год. Так, собственники электромобилей смогут не платить налог полностью, а владельцы «гибридных» машин — 50%. Эти меры направлены на развитие производства и использования электромобилей в России.