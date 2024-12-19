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Posted 19 декабря, 16:03

Published 19 декабря, 16:03

Modified 19 декабря, 16:51

Updated 19 декабря, 16:51

Минобороны РФ сообщило о повреждениях на Каменском комбинате после атаки ракет

Минобороны РФ сообщило о повреждениях на комбинате «Каменском» после атаки ракет

19 декабря 2024, 16:03
Фото: 1MI. Минобороны РФ сообщило о повреждениях на Каменском комбинате после атаки ракет
В Министерстве обороны России рассказали, какой урон нанесла ракетная атака Каменскому комбинату в Ростовской области. Официальную информацию ведомство разместило спустя сутки после воздушного удара.

Ростовская область попала под ракетный обстрел 18 декабря. В тот день сбили девять ракет из 10 и одну с помощью зенитного комплекса отклонили от курса. В результате на обломки рассыпались шесть американских ATACMS и три Storm Shadow. Отклоненной от объекта атаки британской ракетой на территории комбината повреждение получило техническое строение. К счастью, обошлось без жертв.

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Известно, что комбинат, в который попала ракета, работает с 1937 года. Предприятие производит лакокрасочные материалы и этиловый спирт.

Как сообщала RostovGazeta, после ракетной атаки произошел еще и пожар в частном доме в хуторе Малая Каменка.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Минобороны РФ#Storm Shadow#Ракетная атака#ATACMS
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