Минобороны РФ сообщило о повреждениях на комбинате «Каменском» после атаки ракет

Posted 19 декабря, 16:03
Published 19 декабря, 16:03
Modified 19 декабря, 16:51
Updated 19 декабря, 16:51
Ростовская область попала под ракетный обстрел 18 декабря. В тот день сбили девять ракет из 10 и одну с помощью зенитного комплекса отклонили от курса. В результате на обломки рассыпались шесть американских ATACMS и три Storm Shadow. Отклоненной от объекта атаки британской ракетой на территории комбината повреждение получило техническое строение. К счастью, обошлось без жертв.
Известно, что комбинат, в который попала ракета, работает с 1937 года. Предприятие производит лакокрасочные материалы и этиловый спирт.
Как сообщала RostovGazeta, после ракетной атаки произошел еще и пожар в частном доме в хуторе Малая Каменка.