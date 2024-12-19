Минобороны РФ сообщило о повреждениях на комбинате «Каменском» после атаки ракет

Ростовская область попала под ракетный обстрел 18 декабря. В тот день сбили девять ракет из 10 и одну с помощью зенитного комплекса отклонили от курса. В результате на обломки рассыпались шесть американских ATACMS и три Storm Shadow. Отклоненной от объекта атаки британской ракетой на территории комбината повреждение получило техническое строение. К счастью, обошлось без жертв.