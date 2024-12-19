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Posted 19 декабря, 16:22

Published 19 декабря, 16:22

Modified 19 декабря, 16:24

Updated 19 декабря, 16:24

Минобороны сообщило об ответе на атаку в Каменске ракетами ATACMS и Storm Shadow

Минобороны сообщило об ответе на атаку в Каменске ракетами ATACMS и Storm Shadow

19 декабря 2024, 16:22
Фото: Министерство обороны России. Минобороны сообщило об ответе на атаку в Каменске ракетами ATACMS и Storm Shadow
Министерство обороны РФ прокомментировало удар ракетами по Каменску-Шахтинскому 18 декабря. Как сообщает ведомство, атака не останется безответной.

Напомним, что в среду, 18 декабря, Украина ударила ракетами по заводу «Комбинат каменский» в Ростовской области. По имеющейся информации, вражеские силы использовали шесть дальнобойных ракет ATACMS и четыре ракеты Storm Shadow.

Девять из них были сбиты зенитно-ракетными комплексами. Одну из крылатых ракет отклонили от объекта атаки и она упала на техническую постройку на территории предприятия, повредив ее.

По информации Минобороны РФ, действия врага не останутся безответными.

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Напомним, что днем 18 декабря противник атаковал регион десятью ракетами. В результате загорелся жилой дом в хуторе Малая Каменка, повреждено остекление в другом жилом доме. Кроме того, обломок одной из ракет упал во двор домовладения.

RostovGazeta сообщала о ракетной атаке на донской регион, которая произошла в ночь на 19 декабря.

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