Минобороны сообщило об ответе на атаку в Каменске ракетами ATACMS и Storm Shadow

Posted 19 декабря, 16:22
Published 19 декабря, 16:22
Modified 19 декабря, 16:24
Updated 19 декабря, 16:24
Напомним, что в среду, 18 декабря, Украина ударила ракетами по заводу «Комбинат каменский» в Ростовской области. По имеющейся информации, вражеские силы использовали шесть дальнобойных ракет ATACMS и четыре ракеты Storm Shadow.
Девять из них были сбиты зенитно-ракетными комплексами. Одну из крылатых ракет отклонили от объекта атаки и она упала на техническую постройку на территории предприятия, повредив ее.
По информации Минобороны РФ, действия врага не останутся безответными.
Напомним, что днем 18 декабря противник атаковал регион десятью ракетами. В результате загорелся жилой дом в хуторе Малая Каменка, повреждено остекление в другом жилом доме. Кроме того, обломок одной из ракет упал во двор домовладения.
RostovGazeta сообщала о ракетной атаке на донской регион, которая произошла в ночь на 19 декабря.