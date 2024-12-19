Момент поражения беспилотника в Батайске попал на видео

Posted 18 декабря, 22:23
Published 18 декабря, 22:23
Modified 18 декабря, 22:25
Updated 18 декабря, 22:25
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь около часу ночи сообщил об атаке беспилотников на регион. До этого о мощных хлопках и раскатах грохота сообщали жители Ростова, Азова, Таганрога, Каменска-Шахтинского. Со стороны Таганрога в Ростове можно было увидеть вспышки света в небе.
Слюсарь написал, что около полуночи российские системы ПВО сбили шесть БПЛА над Таганрогом и один — над Батайском. Причем об атаке на город-спутник донской столицы власти сообщили официально впервые.
Момент поражения дрона попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видна крупная вспышка, которая, впрочем, быстро гаснет.
Напомним, что днем в Каменске-Шахтинском сбили 10 ракет.