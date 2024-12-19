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Posted 18 декабря, 22:23

Published 18 декабря, 22:23

Modified 18 декабря, 22:25

Updated 18 декабря, 22:25

Момент поражения беспилотника в Батайске попал на видео

Момент поражения беспилотника в Батайске попал на видео

18 декабря 2024, 22:23
Фото: Минобороны РФ. Момент поражения беспилотника в Батайске попал на видео
Власти Ростовской области впервые сообщили об уничтожении вражеского беспилотного летательного аппарата в Батайске в ночь на 19 декабря.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь около часу ночи сообщил об атаке беспилотников на регион. До этого о мощных хлопках и раскатах грохота сообщали жители Ростова, Азова, Таганрога, Каменска-Шахтинского. Со стороны Таганрога в Ростове можно было увидеть вспышки света в небе.

Слюсарь написал, что около полуночи российские системы ПВО сбили шесть БПЛА над Таганрогом и один — над Батайском. Причем об атаке на город-спутник донской столицы власти сообщили официально впервые.

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Момент поражения дрона попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видна крупная вспышка, которая, впрочем, быстро гаснет.

Напомним, что днем в Каменске-Шахтинском сбили 10 ракет.

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