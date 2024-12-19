Момент поражения беспилотника в Батайске попал на видео

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь около часу ночи сообщил об атаке беспилотников на регион. До этого о мощных хлопках и раскатах грохота сообщали жители Ростова, Азова, Таганрога, Каменска-Шахтинского. Со стороны Таганрога в Ростове можно было увидеть вспышки света в небе.