На видео попал момент поражения беспилотника в Ростовской области

Posted 19 декабря, 05:59
Published 19 декабря, 05:59
Modified 19 декабря, 06:15
Updated 19 декабря, 06:15
На смену непроглядной тьме, которую зафиксировала камера, неожиданно пришла яркая вспышка. Она сверкнула так, что весь кадр был залит светом. Затем вспышка стала уменьшаться до небольшой точки на экране и раздался оглушительный грохот.
По словам очевидцев, беспилотник сбили недалеко от Таганрога.
— В Азове хорошо слышно, — добавили в комментариях подписчики. — На Западном в Ростове 3-4 взрыва услышал.
— В Новошахтинске в стороне нефтезавода гремит, — поделились горожане.
Позднее врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил о ночной атаке на регион, по которому враг пытался ударить 30-ю беспилотниками и тремя ракетами. Один человек пострадал.