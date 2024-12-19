rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 декабря, 05:59

Published 19 декабря, 05:59

Modified 19 декабря, 06:15

Updated 19 декабря, 06:15

На камеру попал момент поражения беспилотника в Ростовской области

На видео попал момент поражения беспилотника в Ростовской области

19 декабря 2024, 05:59
Фото: mil.ru. Видео тг Ростов Главный. На камеру попал момент поражения беспилотника в Ростовской области
Система ПВО в ночь на 19 декабря сбила десятки беспилотников над Ростовской областью. Некоторые из взрывов в небе сняли на камеру. Видео публикует telegram-канал «Это Ростов новости».

На смену непроглядной тьме, которую зафиксировала камера, неожиданно пришла яркая вспышка. Она сверкнула так, что весь кадр был залит светом. Затем вспышка стала уменьшаться до небольшой точки на экране и раздался оглушительный грохот.

По словам очевидцев, беспилотник сбили недалеко от Таганрога.

Жители Каменска насчитали 15 взрывов во время ракетной атаки
Узнать подробнее
— В Азове хорошо слышно, — добавили в комментариях подписчики. — На Западном в Ростове 3-4 взрыва услышал.
— В Новошахтинске в стороне нефтезавода гремит, — поделились горожане.

Позднее врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил о ночной атаке на регион, по которому враг пытался ударить 30-ю беспилотниками и тремя ракетами. Один человек пострадал.

Читайте также:
Один человек пострадал от обломков беспилотника под РостовомЖители Ростовской области сообщают о ночных взрывах над ТаганрогомПротивник ударил по Ростовской области тридцатью беспилотниками и тремя ракетами
#Евгения Волкова#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Новошахтинск#Азов#ПВО#Взрывы#Беспилотники#Ростов#Ракетная атака
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика