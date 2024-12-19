Неожиданное потепление до +8 градусов накроет Ростов-на-Дону

Posted 19 декабря, 09:31
Published 19 декабря, 09:31
Modified 19 декабря, 09:33
Updated 19 декабря, 09:33
Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», в четверг, 19 декабря, будет пасмурная и дождливая погода. Днем и вечером температура воздуха составит до +1…+3 градуса, а ночью и утром — до -3…0 градусов Цельсия. Ближе к ночи пойдет дождь в сочетании со снегом.
В пятницу, 20 декабря, ожидается солнечный день. Днем воздух прогреется до +8 градусов, а ночью — охладится до -1 градуса. Осадков и усиления ветра не предвидится.
Уже в субботу, 21 декабря, вновь начнет холодать. В течение суток температурный диапазон составит от -2 до +5 градусов. День будет пасмурный, но без дождя. Ветер восточный до 3 метров в секунду.
Ранее сильнейшая метель накрыла трассы в Ростовской области.