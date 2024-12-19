Неожиданное потепление до +8 градусов накроет Ростов-на-Дону

Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», в четверг, 19 декабря, будет пасмурная и дождливая погода. Днем и вечером температура воздуха составит до +1…+3 градуса, а ночью и утром — до -3…0 градусов Цельсия. Ближе к ночи пойдет дождь в сочетании со снегом.