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Posted 19 декабря, 09:31

Published 19 декабря, 09:31

Modified 19 декабря, 09:33

Updated 19 декабря, 09:33

Воздух прогреется до +8 градусов в Ростове-на-Дону

Неожиданное потепление до +8 градусов накроет Ростов-на-Дону

19 декабря 2024, 09:31
Фото: rostovgazeta.ru. Воздух прогреется до +8 градусов в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону ожидаются дожди и резкое потепление до +8 градусов днем, информируют синоптики.

Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», в четверг, 19 декабря, будет пасмурная и дождливая погода. Днем и вечером температура воздуха составит до +1…+3 градуса, а ночью и утром — до -3…0 градусов Цельсия. Ближе к ночи пойдет дождь в сочетании со снегом.

В пятницу, 20 декабря, ожидается солнечный день. Днем воздух прогреется до +8 градусов, а ночью — охладится до -1 градуса. Осадков и усиления ветра не предвидится.

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Уже в субботу, 21 декабря, вновь начнет холодать. В течение суток температурный диапазон составит от -2 до +5 градусов. День будет пасмурный, но без дождя. Ветер восточный до 3 метров в секунду.

Ранее сильнейшая метель накрыла трассы в Ростовской области.

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